　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫苗合約封存30年？　陳時中怒批亂講：若怕有狀況會早點銷毀證據

記者呂晏慈／台北報導

對於在野黨頻頻砲轟「疫苗採購合約封存30年」，質疑採購黑箱，民進黨台北市長參選人陳時中22日上午受訪怒批，「保存30年」和「不得公開30年」是不一樣的，封存30年是一個亂講的話，如果怕這東西有任何情況，應該早一點銷毀證據最好嘛，保存1年以後大家都沒有東西可以查啦，但保存30年，證據都留在那裡，隨時都可以查，證據保存越久，真相就越明，重申他的態度一向是可以公開就儘量公開。

▲▼陳時中南福宮參香。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中今天上午前往南福宮參香。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

陳時中今天上午前往南福宮參香前接受媒體聯訪，針對近期疫苗採購爭議，陳時中表示，去年下半年會期，立法院有成立疫苗採購調閱小組，國民黨台北市長參選人蔣萬安當時擔任召集人之一，並於去年10月中下旬開會討論調閱內容，衛福部11月1日就將相關資料整理成冊，在立法院供委員們調閱，最後有去看的人大約有8位，委員會的組成則是「15+1」人。

媒體詢問，《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，「我公開講（行政院長）蘇貞昌跟（時任衛福部長）陳時中買的價格跟（鴻海集團創辦人）郭台銘差1億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差1億美金」，陳時中說，疫苗根據購買規模、品項分配會有價差，至於台北市議員徐巧芯批評「以謊話當飯吃」，自己講話要注意，大家都是秉持辦理公務，能夠讓大家了解，就儘量讓大家了解。

媒體追問，政府採購疫苗價格確實與郭台銘採購的價差達美金1億元嗎？陳時中說，「我對於數字我確實是不了解」，不過郭台銘那邊是以重訊形式公開，當時政府沒有購買BNT疫苗，所以沒有辦法這樣做比較。

另對於在野黨頻頻質疑疫苗採購黑箱一事，陳時中表示，公務機關對於公文的重要性、需要保密的程度會列為「密件」或「非密件」，若是牽涉國家機密則有關《國家機密保護法》，至於是否是密件，是用以規範公務人員處理文件的方式，換句話說，如果被列為「密」的，基本上就不能任意傳閱，未經報長官同意下，不能任意洩露。

陳時中說，具有相關影響比較大的，就會保存30年，一般鉅額的採購都是保存20年或30年，資料保存得越久和秘密封存越久是兩回事，資料保存越久是把真相保留越久，未來都可以查閱的，外界批評「30年內不可以公開」完全把這件事情弄反了，「隨時都可以公開，沒有問題！」

▲▼陳時中南福宮參香。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼陳時中南福宮參香。（圖／記者呂佳賢攝）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
醫揭大腸癌「16個危險因子」！　含糖飲料上榜
快訊／王瞳悲慟首發聲！　心碎只留1字
快訊／東部外海規模5.7地震！　最大震度2級
Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」
快訊／余苑綺老公心碎首發聲！　生前病床照曝
火辣人妻偷吃「新鮮小香腸」！　狂讚嫩15歲小王：很厲害
余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！　影片內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

快訊／「北部疫情增溫」　蘇貞昌下令：盤整機場、防疫旅館量能

離譜草案民進黨連提都不能提！朱立倫：沒人能接受這時代搞言論戒嚴

柯文哲坦言說法不精確　「是高雄燈會總預算加無人機花8億」

會捍衛網路上的言論自由嗎？　陳時中：政府會妥善處理

快訊／喊話侯友宜走下神壇　林佳龍：收割民主果實還醜化民主政治

疫苗合約封存30年？　陳時中怒批亂講：若怕有狀況會早點銷毀證據

陳時中疫苗採購「被鬥爭」　她列3點反擊：本案不需保密30年

透露余天關心自己選舉　林佳龍：現在團隊上軌道「請天哥放心」

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

快訊／「北部疫情增溫」　蘇貞昌下令：盤整機場、防疫旅館量能

離譜草案民進黨連提都不能提！朱立倫：沒人能接受這時代搞言論戒嚴

柯文哲坦言說法不精確　「是高雄燈會總預算加無人機花8億」

會捍衛網路上的言論自由嗎？　陳時中：政府會妥善處理

快訊／喊話侯友宜走下神壇　林佳龍：收割民主果實還醜化民主政治

疫苗合約封存30年？　陳時中怒批亂講：若怕有狀況會早點銷毀證據

陳時中疫苗採購「被鬥爭」　她列3點反擊：本案不需保密30年

透露余天關心自己選舉　林佳龍：現在團隊上軌道「請天哥放心」

超市購物店員沒道謝！桃園男玻璃心碎　崩潰喊「我身心受創」怒告

澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

增添火力！富邦悍將補洋砲　大西洋聯盟打點王卡洛斯加盟

寶物開箱意外發現「2具兒童碎屍」死亡至少4年　家人疑似在南韓

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

快訊／艾成墜樓亡「王瞳悲慟首發聲」！心碎只留1字　鼻酸曝10年前影片

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

夾不到娃娃…高雄男偷1箱泡麵當「安慰獎」　嗑光12碗下場慘

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

疫苗採購合約封存30年？　吳子嘉曝內幕：成交價跟郭董差1億美金

余天3年前淚灑造勢舞台　「沒選上立委沒關係，我只求女兒能健康」

蔡阿嘎到永福里支持陳紫渝！網疑問讓全場尷尬

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

體位標準放寬！　部分替代役將成常備役

軍公教明年難調薪！　等蘇揆本周拍板

中介法急踩剎車內幕曝　前綠委：民進黨嚇到了

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

陳時中疫苗採購「被鬥爭」　她列3點：本案不需保密30年

金融時報：北京施壓失敗　台再迎美國會訪團

更多熱門

相關新聞

澎湖縣長最新民調　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

澎湖縣長最新民調　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

年底九合一選舉倒數，中華亞太菁英交流協會22日公布澎湖縣長最新民調，結果顯示，對於年底澎湖縣長選舉投票選民支持度，現任國民黨籍縣長賴峰偉25.8％、民進黨縣長參選人陳光復30.4％、無黨籍參選人葉竹林27.6％，呈現膠著三腳督狀況。

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

離譜草案連提都不能提！朱立倫：沒人能接受再搞言論戒嚴

離譜草案連提都不能提！朱立倫：沒人能接受再搞言論戒嚴

會捍衛網路上的言論自由嗎？　陳時中：政府會妥善處理

會捍衛網路上的言論自由嗎？　陳時中：政府會妥善處理

籲侯友宜走下神壇　林佳龍：收割民主果實還醜化民主

籲侯友宜走下神壇　林佳龍：收割民主果實還醜化民主

關鍵字：

蔣萬安陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面