疫苗合約封存30年？　陳時中怒批亂講：若怕有狀況會早點銷毀證據

記者呂晏慈／台北報導

對於在野黨頻頻砲轟「疫苗採購合約封存30年」，質疑採購黑箱，民進黨台北市長參選人陳時中22日上午受訪怒批，「保存30年」和「不得公開30年」是不一樣的，封存30年是一個亂講的話，如果怕這東西有任何情況，應該早一點銷毀證據最好嘛，保存1年以後大家都沒有東西可以查啦，但保存30年，證據都留在那裡，隨時都可以查，證據保存越久，真相就越明，重申他的態度一向是可以公開就儘量公開。

▲陳時中今天上午前往南福宮參香。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

陳時中今天上午前往南福宮參香前接受媒體聯訪，針對近期疫苗採購爭議，陳時中表示，去年下半年會期，立法院有成立疫苗採購調閱小組，國民黨台北市長參選人蔣萬安當時擔任召集人之一，並於去年10月中下旬開會討論調閱內容，衛福部11月1日就將相關資料整理成冊，在立法院供委員們調閱，最後有去看的人大約有8位，委員會的組成則是「15+1」人。

媒體詢問，《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，「我公開講（行政院長）蘇貞昌跟（時任衛福部長）陳時中買的價格跟（鴻海集團創辦人）郭台銘差1億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差1億美金」，陳時中說，疫苗根據購買規模、品項分配會有價差，至於台北市議員徐巧芯批評「以謊話當飯吃」，自己講話要注意，大家都是秉持辦理公務，能夠讓大家了解，就儘量讓大家了解。

媒體追問，政府採購疫苗價格確實與郭台銘採購的價差達美金1億元嗎？陳時中說，「我對於數字我確實是不了解」，不過郭台銘那邊是以重訊形式公開，當時政府沒有購買BNT疫苗，所以沒有辦法這樣做比較。

另對於在野黨頻頻質疑疫苗採購黑箱一事，陳時中表示，公務機關對於公文的重要性、需要保密的程度會列為「密件」或「非密件」，若是牽涉國家機密則有關《國家機密保護法》，至於是否是密件，是用以規範公務人員處理文件的方式，換句話說，如果被列為「密」的，基本上就不能任意傳閱，未經報長官同意下，不能任意洩露。

陳時中說，具有相關影響比較大的，就會保存30年，一般鉅額的採購都是保存20年或30年，資料保存得越久和秘密封存越久是兩回事，資料保存越久是把真相保留越久，未來都可以查閱的，外界批評「30年內不可以公開」完全把這件事情弄反了，「隨時都可以公開，沒有問題！」