人口販運子弟受害！徐榛蔚痛心指責 　召開專案宣導會防制

▲人口販運事件頻傳，花蓮縣府辦理「防制人口販運宣導會」，邀集相關單位參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期國人遭詐騙至柬埔寨打工等「人口販運」事件頻傳，引起花蓮縣長徐榛蔚縣長高度重視，責令社會處19日在花蓮縣社會福利館辦理「111年度聘僱外國人法令暨防制人口販運宣導會」，邀集本縣有聘僱移工之事業單位及仲介公司服務人員參與瞭解，仲介公司與會家數高達八成。徐榛蔚也呼籲鄉親關懷親人及周圍的朋友，切勿輕信任何的不實招募廣告！

為了杜絕再次發生憾事，花蓮縣政府將全力投入防制，積極針對民眾容易疏忽的態樣進行剖析，並加強宣導，讓民眾更加了解「人口販運」議題。宣導會以「人口販運防制法與雇主聘僱外國人管理法令」為主題，向與會人員作詳細說明，透過講師第一線的實務經驗分享，並結合柬埔寨人口販運案例分析，再講解面對問題的應對措施，增加大眾對於防制人口販運之意識。

徐榛蔚痛心表示，近來柬埔寨人口販運案例層出不窮，此案件舉國關切，已經引發一場全球性人道危機，現已有花蓮子弟因而受害，人口販運集團先以前往海外工作為號召，如徵詢海外遊戲員、客服、房仲等，以高薪誘騙本國人前往柬埔寨後，即沒收受害者的護照、限制人身自由、以暴力強迫從事詐騙等不法工作，甚至被轉賣給其他集團或遭摘取器官販賣，導致越來越多受害者遭遇不幸，她希望透過密集的宣導促使縣民提高警覺心以避免更多憾事發生。

陳加富說明，花蓮縣轄內移工人數截至6月底止為5019人，隨著移工人數逐年增加，過往常見台灣不法仲介東南亞移工來台工作、從事性交易等人口販運方式，在政府多年來的努力防制下已不多見。近來發生的柬埔寨人口販運事件，由於行為人及行為結果都發生在海外，增添政府防範及追究法律責任困難度。透過本次宣導會讓與會人員能獲知最新的法令及知識，以提升民眾人權意識，並正視人口販運的議題，共同打擊國際人口販運犯罪。民眾在求職時也應審慎評估工作內容與屬性，以免危及人身安全。

