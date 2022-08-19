鄭運鵬自認正「擴大領先分數」　張善政：重要的是最後結果

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（19）日在桃園區新埔活動中心前廣受訪時表示，對手講什麼不重要，重要的是最後出來的民調結果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，他不是來逆轉勝的，是來擴大領先分數；國民黨桃園市長參選人張善政今（19）日回應，「他講什麼不重要，重要的是最後出來民調的結果是什麼」。另外，綠營質疑藍營提出的青年政策被說是延續鄭文燦的政策，張善政強調，我們的政策絕對不是複製貼上，桃園現在很多市政可以改進，會陸續端出政策，讓鄉親眼睛一亮。

張善政今天進行「眷村固本啟航列車」桃園區的新埔活動中心前廣場，黨籍市議員黃婉如、林政賢、陳美梅與參選人張碩芳等人都到場陪同。

針對對手鄭運鵬日前自詡「不是來逆轉勝的，是來擴大領先分數」，張善政指出，他講什麼不重要，重要的是最後出來民調的結果是什麼，大家看到就很清楚了。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（19）日在桃園區新埔活動中心前廣進行「眷村固本啟航列車」，多名黨籍市議員到場聲援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬今早受訪時認為，他的一些文宣照都還沒有貼出來，目前的民調就已經五五波，之後看板出來後，相信民調會升高。張善政表示，我覺得雙方各自努力，我們會戰戰兢兢的繼續往前走，我們看民調就是很謹慎，不會去覺得說你領先就大意，努力往前走，我們就各自努力。

此外，綠營質疑藍營的青年政策被說是延續鄭文燦的政策，張善政認為，我們的政策絕對不是複製貼上，桃園現在還有很多市政可以改進，我們會陸續端出政見，讓我們的鄉親眼睛為之一亮。

針對前立委沈富雄說民調拉開，建議應多端點牛肉。張善政強調，民調目前雖然領先，但我們絕對是繼續戰戰兢兢，繼續努力往前走，我們的牛肉會陸續端出，讓鄉親眼睛一亮。

【更多新聞】

►貨櫃車國1北上幼獅段突竄火苗 車頭全毀...駕駛急停路肩逃生

►倒數1百天中壢起跑！ 「加速運轉桃園」鄭運鵬：有信心贏得選戰

►持菜刀揮舞恫嚇父母 桃園莽男三度違反保護令...下場慘了