內科交通猛推前朝　國民黨轟黃珊珊：別再馬維拉

▲國民黨召開「內科交通自打臉，黃珊珊不要再牽拖馬維拉」記者會。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

內湖交通問題成為台北市長選戰焦點。國民黨今（19）日召開記者會質疑，台北市副市長黃珊珊「過去要求放寬內科容積率，現在抱怨內科人太多」；黃珊珊副市長把內科交通推給馬英九、郝龍斌，其實是推給當年的黃珊珊議員。

國民黨指出，黃珊珊7月29日於臉書發文，指「馬英九、郝龍斌在台北市執政16年，讓輕工業區開放商辦進駐，但沒有同步交通配套」、「整個園區原規劃僅6萬工作人數，突然增加到15萬人，道路面積與停車空間都沒有重新規劃，請問如何不塞車」，把內科交通的責任推給前朝。

台北市議員王鴻薇以黃珊珊過去的選舉公報政見指出，2002年黃珊珊要「鬆綁內科不當限制」，那就是要讓內科的「夾層」合法化；2006、2010年要「放寬內科容積率」，那就是要增加樓地板面積，容納更多人口；2014、2018年黃珊珊堅定支持「民生汐止線」，現在柯市府的民生汐止線規劃在那裡？

王鴻薇說，黃珊珊過去不斷要求內科提高容積率、樓地板面積，讓內科可以容納更多人，「凡走過必留下痕跡」。黃珊珊作為內湖南港議員，應該全力督導內湖交通，去推給馬英九，是現在的黃珊珊副市長打臉過去的黃珊珊議員，根本自相矛盾。

台北市議員游淑慧舉出數字，2006年馬英九卸任內科是7.5萬人；2014年郝龍斌卸任內科是 12萬人；2019年柯文哲推動「內科2.0」，擴大22萬平方公尺的樓地板面積，人數才又爆增。如果黃珊珊嫌內科人太多，為什麼柯文府又要增加容納人口？「這就像是膽固醇過高了，還要塞進肥肉」

游淑慧說，有關內湖交通，陳時中跟蔣萬安都有資格批評，只有黃珊珊沒有資格批評，「當了20年內湖南港市議員、3年副市長，到底為內湖交通帶來什麼具體貢獻？」現在內湖的人打趣，膀胱要夠好，否則一個紅綠燈可能就要等四十分鐘；柯文哲取消內湖交警的站崗勤務，在議員要求下才又回復，難道這也要怪給馬跟郝？

文傳會副主委練鴻慶說，民眾黨跟國民黨都是在野黨，但也存在著競爭關係；國民黨願意與民眾黨良性競爭，但柯文哲主席說的「理性、務實、科學」，民眾黨真的有落實嗎？