蔣萬安新書上架！揭「自己不浪漫」　送老婆項鍊結果全場傻眼

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安新書《台北．萬安》今（19）日在網路開賣，傍晚實體書店也會上架。蔣萬安受訪時提到，書中有很多不為人知的一面，包括他與太太石舫亘的愛情故事，在國外求學的經歷，以及遇經融海嘯失業的影響等，歡迎民眾觀賞。

蔣萬安談到自己在美碰到金融海嘯被波及，當時他被律師事務所裁員，面對了生活日常的經濟壓力，因此現在的他特別能體會當經濟環境不好，碰到疫情突然失業的壓力，不管是現實跟心理都感同身受，後來在立法院針對勞工議題也相當關心，希望可以給這些朋友們協助。

蔣萬安表示，當他失業時，太太曾跟他說「我養你」，蔣萬安說，謝謝太太的鼓勵，給他很多支持，當下要面對很多現實，包括房租、開銷都要重新規畫，因此他能理解家庭碰到打擊，政府給予適時協助，能夠接住這些因為受到打擊影響的家庭。

書中也提到蔣萬安曾經要送太太項鍊，打開後竟發現盒子是空的。蔣笑說，有次太太生日，他特別精挑細選項鍊送給太太，在選的時候看了很多款式，但店員包裝時可能沒有特別留心，他也沒檢查，結帳了就帶走。結果送給太太時才發現是空的，「自己不是一個很浪漫的人，原本以為可以做一些很浪漫的的事，結果後來還是出糗」，當下不僅他與老婆很尷尬，現場的朋友也都尷尬了。

蔣萬安說，這次的新書有很多有趣精彩的故事都在裡面，除了求學、成長、工作歷程，也有寫到後來進入立法院及對於未來台北市市政擘畫願景，非常容易閱讀，各位朋友可以來買這本書看一看。