柯文哲轟都更政見「畫大餅」　陳時中：批評前先看正確資料

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日舉行都市更新政策記者會，質疑台北市長柯文哲第2任期後，執行力下降，但柯反嗆「政府畫大餅很容易」，台北市的公辦都更在六都是第一名。對此，陳時中19日受訪說，願景不是畫大餅，畫大餅是任意的亂畫，願景是有資料、有根據，並提出其想法；政策小組召集人管碧玲也說，柯沒掌握市政的細節，民眾最在意的都更案件審議效率。

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪，回嗆柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

陳時中今天上午在出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮前受訪說，願景不是畫大餅，畫大餅是任意的亂畫，願景是有資料、有根據，並提出其想法，希望獲得國人、市民的認同，這是一個比較正確的選舉態度。

對於都更政見，陳時中指出，「都更1.0」有18案、「都更2.0」有10案，加起來是28案，可是其中有兩案水源二、三期與南機場是重複的，兩個加起來是26案，不是柯文哲講的28案，「你不可能一個市長，把兩次計畫裡面有重複的案件去算作兩案，這是不合理的算法」，柯要批評別人之前，恐怕要請幕僚提供正確資料給他。

陳時中補充，這26案裡面有斯文里、捷運大直北安段已經完工，後者是100%的國有地相對容易溝通，前者是比較成功的案例，國有地只有31％，是公辦都更很有效的一個論點；另外有6案施工中、2案核定中，相信北市府8年做了10案，有他們努力、辛苦的地方，他希望未來4年可以針對海砂屋、危險住宅完成2成核定，8年完成5成核定，讓市民能夠住的更安心。

不過，陳時中在回答時口誤將「水源二、三期與南機場」說成「斯文里、捷運大直北安段」，幕僚會後才緊急更正正確資訊。

此外，管碧玲上午也透過臉書指出，柯文哲笑陳時中沒有Google ，不知道台北市政府啟動了28案的公辦都更，這個回應令人傻眼，因為柯竟然不知道裡面有2案是重複的，證明他沒有掌握市政的細節；並批評柯市府「都更1.0」18案多數為純公有土地或高比例公有土地，產權單純、好做的案子，看不出對需要改善居住安全、推動都市再生的積極性與計畫性，是沒有策略的公辦都更。

管碧玲補充，柯市府2020年提出的「公辦都更2.0」，全部10案均尚未核定，僅松柏大樓在今年2月總算辦了事業及權變計畫公辦公聽會，絕大多數都停留在意願調查，包括大家關心的信維市場，為什麼接近選舉了才提出？為什麼門檻高到90%居民有意願，市府才評估納入？市府的積極性何在？對前市長郝龍斌任內、2010年就劃定的22個整宅案件，為什麼沒有積極處理，為什麼只有一件？

管碧玲反問柯文哲說，「整體而言，8年26案要做的公辦都更，就是只完工2案、6案動工中；其餘18案僅2案核定，柯市長已經很滿意了嗎？」民眾最關心的申請都更計畫核定時間，台北市確實是全國最久，而且在柯第二任內所需時間，比第一任要多花一年。

管碧玲直指，柯文哲以為靠民眾努力推動的都更案件多，就自以為第一名，卻完全不知道民眾最在意的都更案件審議效率，台北市政府耗費的審查時間也是全國第一名，資料就在市府內部，不需要Google就可以知道，只是現在的市長不知道也從不關心，難怪會發表一個聲明，證明自己連公辦都更28案其實是26案也渾然不知。