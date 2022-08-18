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「包吃、包住、包機票」別信！內埔警原鄉豐年祭宣導詐騙伎倆

▲內埔警分局偵查隊配合各分駐派出所成立宣導團隊，阻止民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局偵查隊配合各分駐派出所成立宣導團隊，阻止民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日傳出多起臺灣原鄉民眾遭詐騙集團誘騙至柬埔寨工作，歹徒利用原住民的樂觀和善良，誘騙、強迫原住民青年加入詐騙集團、限制其人身自由甚至毆打、威脅還搞人口販運，內埔警分局長莊顯順指示所屬利用轄內豐年祭加強宣導，避免民眾再受騙。

偵查隊配合各分駐派出所成立宣導團隊，已先後到瑪家鄉北葉國小等地加強宣導工作，並透過村辦公室廣播系統廣播，防堵民眾遭騙至柬埔寨，並呼籲民眾當心、並關懷家中青少年免被詐騙集團所提供國外「高薪工作」、「工作輕鬆」、「包吃、包住、包機票」等詐騙伎倆蒙蔽雙眼，成為待宰羔羊。

內埔警方說，暑假是詐騙集團最猖狂之時，吸引青少年或剛出社會的年輕人，藉由提供工作、投資管道，騙取你的存摺簿、印章、提款卡、私人證件等做不法用途，讓無知青年錢還沒賺到，還可能吃上官司，甚至是危害到生命危險。

內埔警方依「預防為先、偵防並重」理念，並延伸警政署「新世代打詐策略行動」：識詐、堵詐、阻詐、懲詐理念，深入原鄉加強防詐宣導，以識詐為主，讓民眾更了解多元的套路手法。

內埔分局分局長莊順智表示，目前正值暑假期間，許多青少年都利用假期，尋找打工的機會，警方加強各社區預防犯罪宣導並主動出擊，讓民眾獲取最新資訊及防治觀念，這樣的苦口婆心，也只是希望為了還給青少年及民眾一個安全的工作環境，度過一個平安快樂的暑假。

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