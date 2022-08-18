快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！2男1女滯泰拒回台　今晚押抵桃機

▲刑事局國際刑警18日下午13時從曼谷機場押解3名跨境人蛇集團共犯返台，預計18時抵達桃園機場。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

8月14日日外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名我國籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰警立刻通知台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證，啟動跨部會合作機制，並由泰國皇家警察總署移民總局協助。

12人其中3人疑似柬埔寨人蛇集團共犯，遭泰國移民局警察留置調查。經初步人口販運鑑定，9名返台國人中可能為被害人有8名，1名何姓犯嫌因擔任集團幹部要職，涉嫌重大且有串證逃亡之虞，業於8月15日由臺灣桃園地方檢察署聲押獲准。

刑事局國際刑警為深入追查幕後共犯及組織犯罪分工，3名滯留泰國之國人中，2名疑似跨國人蛇集團共犯，包含楊嫌（男，23歲，經查有組織犯罪條例通緝身分）、鄧嫌（男，28歲）經桃園地檢署緊急核發拘票，另名林女尚未進行人口販運鑑別，暫以關係人身分返台將遭檢警約談，將待台灣警方押解回台後釐清，3人今天搭乘華航CI832班機13時從曼谷起飛，預計晚間18時抵達桃園機場。

據了解，目前涉案兩人，鄧嫌疑有協助柬埔寨人蛇集團使用台灣施打預防針證明「小黃卡」涉及偽造文書。其中楊男因在台曾參與電信詐騙團夥，遭台警列為組織犯罪成員，並無知名幫派註記紀錄，鄧嫌使用偽造小黃卡出國，涉及偽造文書罪嫌，但檢警不排除他也是遭賣到柬埔寨的被害人。經調查林女是楊嫌女友，當初陪同楊男跑路出國赴柬、是否為人蛇集團共犯則待檢警返台複訊後釐清。

刑事局藉此案例聲明，對人蛇犯罪集團絕不寬貸，意圖營利以詐術使人出中華民國領域外係屬重罪，切勿為賺取高額佣金，致使親友及其他國人陷於險境；警方透露3人抵達桃機進行例行檢疫措施後，將由專案小組台中市刑大幹員押往台中偵訊調查，之後移送桃園地檢署複訊。

刑事局指出：懷有海外求職淘金夢之民眾，務必小心謹慎，切勿聽信不法份子短時間就能賺大錢之引誘，輕易簽訂不實工作契約，如若自身或家人遇有類似情形，請即向我國各駐外領使館處尋求協助或撥打急難救助電話0800-085095，並儘速就近向警察機關報案，切勿為了脫身而以「抓交替」的方式再將不知情的第三人帶入詐騙集團的陷阱，增加救援的難度與成本，刑事局後續將再加強與東南亞各國警方合作，打擊人口販運、建構救援機制。

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