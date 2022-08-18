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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃園機場

記者羅婉庭／台北報導

不少國人遭人蛇集團詐騙至柬埔寨，目前仍無法脫困。為此，國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨會面台商，試圖建立民間管道救援。今（18）日三人將返台，上機前稱有救援成功，下午護送一名被害人返台，將從桃機第一航廈入境。鄭正鈐等人將於入境後對外說明救援過程，《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，因為台、柬無邦交關係，救援過程困難，也不易與柬埔寨官方接觸，鄭正鈐等人赴柬埔寨當地處理相關事宜時格外低調且小心謹慎，三天時間內透過非常多私下關係，建立民間救援管道，據指，目前成功營救出一名年輕被害人，但細節部分尚不透明，下午2：55三名立委將帶著救援出的被害者一同返回桃園機場。

洪孟楷昨日透過錄影傳回台灣，表示他們當時人在柬埔寨首都金邊，當地台商非常熱情也非常用力地給予協助，但住柬埔寨代表處卻完全無能為力，因為柬埔寨政府遵行「一中政策」，目前真正在支援台人問題的人員只有2名，而且是從駐胡志民市代表處過來支援，分別支援急難救助與領務。

洪孟楷強調，台灣人大多被困在西港，離金邊有300多公里的路程，他們抵達後常是想跟官方或警方人士會面，但目前沒有敲定任何確定行程，只能繼續跟當地台商溝通，請他們給予支持。洪孟楷轉達當地台商的分析，指出柬埔寨當地人的薪資都已經偏低，外來工作人士根本不可能拿高薪，希望大家能瞭解這個情況。

洪孟楷指出，這兩週因為媒體大幅報導，很多不法集團已經先將人轉往東南亞其他國家再轉到柬埔寨，而被困在西港的多是第一次出國的青少年，呼籲政府要從源頭開始宣導，讓更多人知道所謂的高薪工作其實很危險，而且這個宣導「務必要做」。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

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