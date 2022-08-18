不只機場舉牌！警夜店宣導防年輕人被騙淪豬仔　爆乳妹看到了

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊中心破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團後，警六分局清查轄區內有50人在柬埔寨，不過都是正常工作，並非遭詐騙軟禁，警方凌晨3點出動大批警力臨檢2家夜店，還站上DJ舞台宣導各種詐騙手法，苦口婆心的規勸年輕人小心被高薪吸引而受騙。

▲▼台中警方凌晨臨檢夜店，規勸年輕人小心被高薪誘騙當「豬仔」。（圖／警方提供，下同）

國人受到高薪誘惑被騙到柬埔寨從事非法工作的人數難以估計，警六分局主動發掘轄區內是否有潛藏的被害人，經普查在柬國工作者有50人，所幸在台家屬都能連絡得上，並非被騙出國。

警六分局為了讓更多年輕族群知道打工詐騙的嚴重性，副分局長劉忠和18日凌晨3點多，率領大批警力前往西屯區夜店臨檢，並且在DJ台上宣導防詐騙，並搭配標語「海外打工要小心，被當豬仔會痛心」，向在場年輕朋友宣導到東南亞打工的危險性。

劉忠和說，近來有不少國人因為高薪，且有著包吃、包住、包機票的誘人手法，被人蛇集團騙到柬埔寨、泰國、寮國、緬甸等東南亞國家工作，結果不是軟禁限制自由，就是被虐待毆打，希望民眾在找工作時能夠「加強查證、注意安全、勿信詐騙」，若有任何問題可就近到派出所詢問，阻斷任何可能的詐騙風險。