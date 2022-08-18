快訊／3藍委送柬埔寨被害人抵台　航警疑似「搶人」發生衝突

記者羅婉庭／台北報導

柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨成功救回一名受騙的台籍青年，下午2點55分降落於桃園機場。不過，一行人下機後發生航警疑似想將被害人帶走，但被害人不願意，因此現場發生立委與警員的言語衝突。

鄭正鈐等立委與被害人一同下機後，疑似航空警察希望將被害人接走偵訊，但被害人並無意願，三名立委於登機門與員警爭執，要求員警尊重被害人意願。面對航警圍堵於登機口，洪孟楷直批航警：「你們是在抓通緝犯啊！整機乘客被擋在入口通通無法下機，不需要用抓犯人的態度對待國人！」

據了解，因為台、柬無邦交問題，鄭正鈐等人赴柬埔寨當地處理相關事宜時格外低調且小心謹慎，三天時間內透過非常多私下關係，建立民間救援管道，三人已經成功營救出一名男性被害人，下午2：55護送該被害者安全抵台。

洪孟楷昨日透過錄影傳回台灣，表示他們當時人在柬埔寨首都金邊，當地台商非常熱情也非常用力地給予協助，但住柬埔寨代表處卻完全無能為力，因為柬埔寨政府遵行「一中政策」，目前真正在支援台人問題的人員只有2名，而且是從駐胡志民市代表處過來支援，分別支援急難救助與領務。

洪孟楷強調，台灣人大多被困在西港，離金邊有300多公里的路程，他們抵達後想跟官方或警方人士會面，但目前沒有敲定任何確定行程，只能繼續跟當地台商溝通，請他們給予支持。洪孟楷轉達當地台商的分析，指出柬埔寨當地人的薪資都已經偏低，外來工作人士根本不可能拿高薪，希望大家能瞭解這個情況。

洪孟楷指出，這兩週因為媒體大幅報導，很多不法集團已經先將人轉往東南亞其他國家再轉到柬埔寨，而被困在西港的多是第一次出國的青少年，呼籲政府要從源頭開始宣導，讓更多人知道所謂的高薪工作其實很危險，而且這個宣導「務必要做」。





▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）