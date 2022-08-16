「在地蔬果料理品嚐、年度木瓜評鑑」　林內木瓜節週末登場　

▲林內鄉農會將於8月19、20日二天舉辦「2022林內鄉紅透台灣夏日PAPAYA GO木瓜產業文化活動暨農特產品展售活動」，各種在地蔬果料理將讓民眾美味嚐鮮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉農會將於8月19、20日二天舉辦「2022林內鄉紅透台灣夏日PAPAYA GO木瓜產業文化活動暨農特產品展售活動」一系列活動，推廣在地當季優質農產品，今（16）日舉行節前記者會，現場擺滿新鮮優質的農特產品、木瓜料理及創意蔬果漢堡，展現林內農業生機蓬勃。

林內鄉位於雲林縣東北端，濁水溪畔盛產木瓜及各種蔬果，木瓜以網室栽培，品種有台農二號及日昇種，面積約200公頃，佔全國將近10%，並以「紅透台灣」為品牌，打造「木瓜的故鄉在林內」的深刻印象。

內鄉農會說明，「木瓜產業文化活動」最主要的目的是提升林內鄉木瓜及在地農產品品質及知名度，推廣產銷履歷等標章溯源，更加與台中農業試驗所輔導團隊合作改用非農藥防治，友善環境、友善土地、友善耕作，達永續經營之理念，期許農民能生產最優質且安全的蔬果，行銷本鄉農產品並建立品牌形象，推動地產地消，達到節能減碳的理念。

林內鄉農會總幹事黃國洲經常以「健康」作為行銷林內木瓜的最佳利器；黃國洲說，常吃木瓜，營養豐富保持身體健康。

黃國洲指出，為了彰顯健康的重要，今年木瓜產業文化活動邀請行政院農委會前主任委員委林享能等十多人組成的「玩風樂團」，演奏薩克斯風組曲，他們「活到老、學到老」的精神，是身心健康的最佳見證人。此外，還有料理品嚐、木瓜評鑑，藉由比賽提升林內木瓜品質及知名度，創造新鮮、安全、優質的農特產品。

林內鄉農會積極推廣在地蔬果附加價值，木瓜節結合「111年度雲林縣林內鄉木瓜及蔬果農特產品拓展客源加值計畫」展售活動，推動在地生產、在地銷售的理念，協助農民促銷農特產品並拓展客源，當天有新鮮、優質、安全、高品質的農產品促銷。「紅透台灣」的品牌，有效的推廣「木瓜的故鄉在林內」，結合行銷本鄉在地蔬果及農特產品，開拓行銷通路，增加農民收益。

▲林內鄉農會將於8月19、20日二天舉辦「2022林內鄉紅透台灣夏日PAPAYA GO木瓜產業文化活動暨農特產品展售活動」一系列活動，推廣在地當季優質農產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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