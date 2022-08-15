蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

▲行政院長蘇貞昌致詞表示，今天特別看到，在中央無論是質詢也好或是到辦公室也好，蘇治芬立委、劉建國立委都心緊繫雲林這一塊土地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌今（15）日南下雲林出席國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮後，於下午前往視察中部科學園區-虎尾園區。

蘇貞昌表示，看到許多大老闆、企業投資，政府非常感謝，因為大家的努力台灣才能一直在世界有一席之地，政府的責任就是盡量提供各種最好的條件，然後我們一起努力，這樣才能跟世界競爭。

蘇貞昌說，今天特別看到，在中央無論是質詢也好或是到辦公室來找我也好，蘇治芬立委、劉建國立委都都心繫雲林這一塊土地。在此也謝謝董事長與各公司的投資，也謝謝矽品現在要來投資近千億、創造近3000個工作機會，一定可以吸引雲林的好子弟好人才回到這裡，我很期待能夠帶動。

蘇貞昌指出，今天特別到現場來，希望國科會與其他相關部會包括國發會、工程會以及經濟部大家來幫忙，如果任何困難，希望秘書長整合一下。另外，也謝謝很希望公投資與在各分面都能盡量用雲林在地的人才，創造雲林子弟能夠回來，我相信！這是大家期待，希望大家一起努力、希望中央地方合作，讓整個雲林大發展起來「慢走不一定慢到」（晚出發的人不見得就比較晚到達）。

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