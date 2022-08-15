　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

▲行政院長蘇貞昌致詞表示，今天特別看到，在中央無論是質詢也好或是到辦公室也好，蘇治芬立委、劉建國立委都ㄧ心緊繫雲林這一塊土地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院長蘇貞昌致詞表示，今天特別看到，在中央無論是質詢也好或是到辦公室也好，蘇治芬立委、劉建國立委都心緊繫雲林這一塊土地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌今（15）日南下雲林出席國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮後，於下午前往視察中部科學園區-虎尾園區。

蘇貞昌表示，看到許多大老闆、企業投資，政府非常感謝，因為大家的努力台灣才能一直在世界有一席之地，政府的責任就是盡量提供各種最好的條件，然後我們一起努力，這樣才能跟世界競爭。

蘇貞昌說，今天特別看到，在中央無論是質詢也好或是到辦公室來找我也好，蘇治芬立委、劉建國立委都都心繫雲林這一塊土地。在此也謝謝董事長與各公司的投資，也謝謝矽品現在要來投資近千億、創造近3000個工作機會，一定可以吸引雲林的好子弟好人才回到這裡，我很期待能夠帶動。

蘇貞昌指出，今天特別到現場來，希望國科會與其他相關部會包括國發會、工程會以及經濟部大家來幫忙，如果任何困難，希望秘書長整合一下。另外，也謝謝很希望公投資與在各分面都能盡量用雲林在地的人才，創造雲林子弟能夠回來，我相信！這是大家期待，希望大家一起努力、希望中央地方合作，讓整個雲林大發展起來「慢走不一定慢到」（晚出發的人不見得就比較晚到達）。

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林四湖鄉長參選人洗牌　參天宮前主委退選支持蘇金煌

►四湖鄉長六搶一激戰　前雲林縣議長蘇金煌正式宣布參選

►戀情不被祝福暗交往！他勇救女友兒子反溺斃　雙親悲痛說話了

►美國議員低調訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰居說三道四


►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

Nissan「泰坦皮卡」新年式售價小幅調漲！SV車型開放選配午夜套件

快艇連兩年無緣聖誕大戰　洛城聖誕節主場空蕩蕩

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

地方熱門新聞

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

台南一建設獲市民認可

高雄工地周邊塌陷　8戶成危樓須拆

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

基隆水情吃緊　林右昌赴新北視察貢寮壩

鄭運鵬戰桃園　賴香伶批他不接地氣

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

台東首位全國十大傑出青年參選鄉長

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台東廢校活化變身長照中心

更多熱門

相關新聞

台灣基進合體陳其邁組「邁蓁胖戰隊」

台灣基進合體陳其邁組「邁蓁胖戰隊」

台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁以及楊佩樺，今日搶先與高雄市長陳其邁合體，掛上多面聯合看板，表態支持陳其邁市長連任，力求本土陣營在高雄市議會能夠過半，並且表示「邁蓁胖戰隊成形！力拚議會過半、好綠+1」。

募款參選高市議員　20萬登記保證金6天達標

募款參選高市議員　20萬登記保證金6天達標

公車預約制被笑「不知所云」！蔣萬安競辦：韓國印度都推動

公車預約制被笑「不知所云」！蔣萬安競辦：韓國印度都推動

為器捐案動怒！柯嗆陳：別再搞假案

為器捐案動怒！柯嗆陳：別再搞假案

美國議員訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰說三道四

美國議員訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰說三道四

關鍵字：

蘇貞昌虎尾鎮中部科學園區雲林2022九合一大選2022雲林縣長劉建國蘇治芬

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面