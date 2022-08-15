四湖鄉長六搶一激戰　前雲林縣議長蘇金煌正式宣布參選

▲雲林政壇四湖「蘇家班」掌門人、雲林縣議會議長蘇金煌，在今日上午宣布參選年底四湖鄉長，無疑為基層選舉投下一枚震撼彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政壇四湖「蘇家班」在年底基層選情面臨「網內互打」，不僅縣議員選舉堂兄弟同台，連鄉長競選也是親戚相爭，相對在鄉民代表、村長布局出現讓支持者無所適從局面。眼見軍心大亂，前雲林縣議會議長蘇金煌，在今(15)日向支持者宣布，參選年底四湖鄉長，投下一枚震撼彈；蘇金煌表示，為了四湖政局穩定，蘇家團結一致，不容有心人士見縫插針，將披上戰袍再出戰。

前議長蘇金煌今日上午正式宣布投入四湖鄉長選舉，蘇金煌發表三點參選初衷指出，一、免除四湖鄉親選邊站困擾及消弭有心人士操作地方對立與避免家族分裂。二、輔選四湖子弟蘇國瓏與蘇俊豪都能當選縣議員，為四湖加倍建設。三、團結四湖讓四湖繼續進步，再現風華。

前議長蘇金煌表示，基於上述，他「老驥伏櫪」再次擔重任、披上戰袍，為四湖、為地方、也為蘇家團結出戰。並懇求四湖鄉親不分黨派，全力支持蘇金煌，支持撥亂反正、消弭地方對立與分裂，團結一致作伙為四湖進步來打拼！

根據地方政壇人士表示，蘇家班的「網內互打」讓支持者憂心忡忡，多次登門希望老議長蘇金煌出面協調，讓支持者有所適從。蘇金煌經過一個多月的思慮，不論是縣議員或是鄉長選舉，面對都是自己的人，就像自己的左右手，無法割捨，也不忍心看到蘇家班毀於一旦，昨日召集舊屬及幕僚，正式宣布再披戰袍參選四湖鄉長，並宣布參選初衷與建設四湖鄉政見。

前雲林縣議長蘇金煌為四湖「蘇家班」始創人，也是掌門人，曾任一屆四湖鄉民代表會主席、兩屆四湖鄉長、雲林縣議會第14屆議員、第15屆副議長及16、17屆雲林縣議會議長；蘇金煌大兒子蘇俊豪為現任雲林縣副議長，三兒子蘇澤峰任嘉義市副議長。

▲雲林縣議會前議長蘇金煌（左四）八兄弟，其家族在四湖地方團結，是地方美談（左起：七弟蘇金邦、五弟蘇能瑩、三弟蘇能振、大哥蘇金煌、 二弟蘇金志、四弟蘇金淼、六弟蘇金傑、八弟蘇秉承）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇金煌二弟蘇金志也曾任四湖鄉民代表會主席，二屆鄉長，其大兒子蘇國瓏繼承衣缽，同樣擔任一任鄉代會主席，連二任的四湖鄉長，四湖蘇家班家族團結，奠定蘇家班在雲林縣政壇30多年屹立不搖舉足輕重的地位。

2022年底九合一大選，四湖「蘇家班」出現分裂，在縣議員及鄉長選舉面臨「網內互打」，雲林縣議會副議長蘇俊豪參選連任，其堂兄四湖鄉長蘇國瓏二任屆滿，轉換跑道表態參選年底縣議員選舉，形成堂兄弟同選區競逐局面。

在蘇家班蘇金煌八弟蘇秉承去年宣布投入選戰後，蘇國瓏也推薦自己舅舅四湖鄉農會總幹事吳勁葦，參選年底鄉長選舉，四湖鄉長一役驚見親戚兵戎相見，蘇家班除了內憂，還有外患代表民進黨陳明新、四湖參天宮前主任委員吳孟宗兩人長年深耕地方，五人將有一場激戰。

蘇金煌今沈重喊話蘇家班2成員，親胞弟蘇秉承及一手牽成提拔的農會總幹事吳勁葦，兩位退選鄉長來避免蘇家班分裂及消弭地方對立，也化解支持蘇家班的四湖鄉親各種猜疑及困擾，並呼籲四湖鄉親，年底議員投票手骨要「屈內沒屈出」繼續支持四湖優秀子弟。

蘇金煌說，第一名的鄉長蘇國瓏與第一名的副議長蘇俊豪，倆堂兄弟一文一武，8年來在鄉公所與縣議會位四湖鄉與沿海鄉鎮同心協力打拼，絕對值得鄉親們繼續支持、栽培與牽成，讓這倆堂兄弟都能高票當選縣議員，來為咱四湖建設加倍！進步加倍。

▲蘇金煌今沈重喊話蘇家班2成員，親胞弟蘇秉承及一手牽成提拔的農會總幹事吳勁葦退選鄉長，避免蘇家班分裂也化解支持蘇家班的四湖鄉親各種猜疑及困擾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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