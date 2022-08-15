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美國議員低調訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰居說三道四

▲行政院長蘇貞昌今(15)日出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院長蘇貞昌15日出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌今（15）日於雲林出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土」，媒體針對國人遭詐騙至國外事件、論文風波及將再有美國議員來訪等提問，蘇貞昌回應指出，已查辦不法集團作為，而對於論文相關質疑應需有嚴謹的制度、機制；有關美議員訪台，蘇則說「不能因惡鄰居就什麼都不敢做」。

關於詐騙案，行政院長蘇貞昌表示，詐騙集團對於比較沒有警覺心的年輕人，甚至把閱歷比較不足的國人同胞騙到海外去，從事不當工作，甚至於淪為奴工，非常可惡，所以我們發動跨部會各種機制，現在已經在國外的機場攔截勸阻，也有救回來的，同時也積極查辦不法集團，其中也已經有10名嫌犯法院准予羈押。

他說，一方面救所有可能是淪為被害人的國人同胞，但是也會追捕犯罪集團、詐騙集團。警政署非常努力，在羅秉成政委督導下，他們已經訪查全國有4千多位在海外相關國家，有這樣情形的國人同胞，其中有120位比較有問題，這些人也會進一步來訪查、追蹤，我們就是「一救危、二詳查、三追究」。

另有媒體針對蔡壁如和許淑華也身陷論文的抄襲風波詢問蘇揆看法，以及陳時中說林智堅的論文案像柯文哲的器捐一案，柯文哲說器官捐贈案是民進黨製造的假案，蘇貞昌回應，論文是不是自己寫的，自己說清楚；論文有沒有問題，由相關的機制查清楚。對於相關、有關各界的質疑，應該都有一個嚴謹的制度、機制，相關把它說明清楚，才是負責任、才是正確。

至於美國又有議員來訪，面對不可預期的中國作為，以及此次行程臺美雙方都頗低調是否因為要避免刺激中國，蘇貞昌表示，「誰要來我們家做客，誰是我們的好朋友要來探訪，不能因為隔壁有個惡鄰居，我們就什麼都不敢做，也不敢讓訪客來、也不敢讓朋友來。」

「美國和臺灣是有共同價值的，非常互動往來的國家，我們對於全世界對臺灣關心支持的國家、朋友都熱烈歡迎，我們不容惡鄰居說三道四。」

「我們對於侵害國家主權，對我們有任何侵擾妨害的各種作為，我們都會努力防衛國家，也希望國人同胞大家團結一致對外，對於不當、對於對我國有威脅等等的國家或者作為，我們都應該予以同聲譴責，不要在這種時候還跑去該國，去跟他不知道做什麼交易，必為國人所唾棄。」

►聽Podcast #我在案發現場

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