戀情不被祝福暗交往！他勇救女友兒子反溺斃　雙親悲痛說話了

▲勇救女友兒子卻溺斃的張姓男子遺體送回雲林，家人會同檢警法醫確認死因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

南投水里鄉水里溪昨（14）日發生一起溺水意外，雲林34歲張姓男子與女友及親友於該處烤肉釣魚，同行女友的兒子失足落水，張男跳水搶救將人推上岸後，張男卻不幸遭暗流捲入潭底，被救起時已無生命跡象，送醫後宣告不治。張姓男子遺體送回雲林八德殯葬園區安置，今日上午家屬會同檢警進行相驗確認死因。

水里溪大灣段為危險水域，一旁立著禁止戲水的告示牌。張姓男子女友的兒子不慎失足掉落水中，張男見狀緊急跳水救援，其他人見狀也緊急將男童救上岸，但救人的張男子自己反被溪水捲進潭底，親友緊急向警消尋求協助。經3小時大範圍搜索後才找到張男，救起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

雲林地檢署尊重家屬不便多做說明，僅表示死因為溺斃，家屬無異議。

張男父親表示，昨日傍晚接獲兒子救人卻反而自己溺斃噩耗，除聽在場人士描述之外，也從新聞報導中拼湊整起意外發生經過。張男在斗六一家鞋廠上班擔任作業員，平時與家人同住，作息都正常。因交往對象為家人所反對，所以隱約也只知道他和女友分手後又交往約一年。

張父說，兒子從小就富有正義感，「他從小就是這樣，小學時有同學欺負弱小，他都會仗義而出，也經常性地去捐血」，路見不平他便挺身而出。張母也提到，「他是個很有正義感的孩子，朋友有事他兩肋插刀幫忙」，與女友期間兩人在假日經常一同出遊，但不常帶女友回家。

▲南投水里水里溪大灣段14日下午2時許傳出有男子為救女友兒子，反被捲入潭底溺水的意外。（圖／記者高堂堯翻攝）

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