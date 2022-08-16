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綠質疑5.5億松嶺之星圖利特定地主　林明溱批：建設無能只會反對

▲南投縣政府投入超過5億元打造「天空之星」景觀塔。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府投入超過5億元打造「天空之星」景觀塔。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府投入超過5億元經費，於名間鄉松柏嶺興建「松嶺之星」景觀塔，希望打造全國級嶄新觀光地標，但民進黨南投縣長參選人蔡培慧團隊質疑縣長林明溱不顧地方反對意見，執意興建名間「松嶺之星」，坐實只會推動「建橋進塔」觀光策略。蔡培慧競選團隊針對松嶺之星案件諸多不合理之處提出強烈質疑。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡、南投縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢，今天上午於名間鄉松柏嶺受天宮旁召開記者會；陳紀衡指出，今年1月27日松嶺之星工程動土時，林明溱曾表示該案是其子暨縣長「特助」林儒彬所提議，林儒彬未來也會繼續推動「建橋進塔」的觀光政策，但縣府並無「縣長特助」的正式職位，認為這是林明溱為其子私設的「黑官」、得以介入縣政，也讓縣府儼然成為林明溱的家族企業。

沈夙崢另質疑，名間鄉位於八卦山系赤水面，屬頭嵙山層紅土、地質鬆散，另一側的彰化二水鄉近年不斷強化水土保持工程，林明溱竟在此大興土木、建造巨塔；而松柏嶺地區居高臨下，國防部曾在此設置七星陣地碉堡、各種大小不一的砲台駐守，戰略位置重要，在中國軍機不斷擾台之時興建高塔，簡直拿人民及國防安全開玩笑。

曾琮愷也說，松嶺之星計畫歷來遭許多地方人士反對，但林明溱依舊執意興建，而縣府和內政部對該案的都市計畫通盤檢討，分別在106年12月和107年11月才通過，但林明溱在解決用地問題前的105年度起，就積極編列相關預算，至110年間總計編列5億5000萬元，因年度保留預算問題還被審計部糾舉。

▲綠營質疑名間鄉「松嶺之星」興建背景不單純。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

▲綠營質疑名間鄉「松嶺之星」興建背景不單純。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

陳紀衡痛批：「林明溱動輒哭窮，造橋建塔從不手軟！」執政8年來只會浮濫建造一個個蚊子設施，導致南投縣停滯多年；松嶺之星案甚至還爆出相關用地是同一名地主所持有，且多筆土地是在縣府105年度開始編列預算後才購入，質疑林明溱為圖利特定地主，也要求林明溱針對相關質疑，都應該要具體說明清楚。

縣府觀光處則回應，松嶺之星建案，過程皆依法辦理、符合行政程序，工程開發面積0.53公頃、低於2公頃，也無須環評；其公設用地原係都市計畫法所規定之露營區，106年間民眾陳情後，進行都市計畫土地使用分區變更，經縣府及內政部都市計畫委員會審議通過，歷時3年完成。

▲名間鄉「松嶺之星」已於今年1月動土興建。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲名間鄉「松嶺之星」已於今年1月動土興建。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

觀光處強調，適合興建觀光遊憩設施的公有土地十分稀少，松嶺之星經縣府評估具觀光開發潛力，地主也有意願捐出土地，經由都市計畫變更，才有機會促成開發；而該案公共設施開發仍受相關法令及都市設計審議限制，不破壞當地景觀及生態環境；預計2024年中完工啟用後由縣府自行營運，約5年可回收投資經費，每年將為地方帶來百萬觀光消費人次，為名間鄉創造近億元之觀光產值。

縣長林明溱則表示，為振興名間松柏嶺及帶動南投八卦山脈的觀光才興建松嶺之星，也沒向中央爭取一毛錢，否則根本做不成，反批民進黨「沒能力建設，只會反對」；他也說縣府過去花7000多萬經費搭建清境農場高空觀景步道，被民進黨在議會罵翻，現在該步道為縣府回收1億5000萬，民進黨怎麼不敢講？縣府表示如為了選舉誤導民眾視聽，甚至「唱衰」地方，不但浪費社會資源，也無助於地方發展。

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