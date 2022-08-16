林佳龍簽署「做好做滿」聲明書　何博文酸：朱立倫是侯友宜的師父

▲民進黨新北市長參選人林佳龍簽署「新北市第四屆市長『做好做滿』聲明書」。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍16日簽署「做好做滿」聲明書，同步要求新北市長侯友宜明確做出承諾，林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文表示，前新北市長、國民黨主席朱立倫曾有拋下新北市民去選總統的「前科」，希望侯友宜不要「坐這山望那山」，做好政治人物對市民最基本的承諾。

林佳龍競選辦公室下午召開記者會，公布林佳龍簽署的「新北市第四屆市長『做好做滿』聲明書」，民進黨新北市黨部主委、林佳龍競辦執行總幹事何博文指出，侯友宜對於是否競選連任總是扭扭捏捏、前言不對後語，「好像新北市長連任對他來講非常委屈、非常無奈」。

何博文還說，侯友宜昨天在新北市議會進行年度施政報告，很多都是跨年度執行的計畫，加上包括新北市議長蔣根煌在內，外界對於侯友宜要競選下一屆總統的傳言非常多，「這部分讓很多新北市民非常疑惑」。

何博文要求，侯友宜應該清楚說明「到底要不要選2024總統」，過去朱立倫擔任新北市長曾經有過「前科」，在新北市最重要的總預算審查時刻，曾經承諾新北市民要「做好做滿」卻棄市民於不顧跑去選總統，「朱立倫是侯友宜的師父，有朱立倫的前車之鑑我們非常擔心」。

何博文也說，民進黨絕對不會雙重標準，因此林佳龍拍胸脯保證、簽下白紙黑字告訴市民，如果當選一定會做好做滿，「希望不要讓這場選舉變成兒戲、不要變成政治人物坐這山望那山的籌碼」。

何博文表示，理論上侯友宜要爭取市長連任，這是天經地義的事情，但是侯友宜卻好像被逼著上梁山，新北市民實在沒有那麼不值得，請侯友宜先做好承諾，「如果他不願意簽署承諾書，外界當然會高度質疑是在欺騙新北市民感情」。

另外，有關國民黨質疑林佳龍擔任無任所大使，卻沒有協助困在柬埔寨的台人，何博文則說，請國民黨不要在傷口上灑鹽，現在包括外交部、警政署及各部會都非常希望能夠營救、預防與遏止，國民黨卻選擇在這個時候，操作成新北市長的選舉話題進行消費，「我感到非常不齒」。

▼新北市第四屆市長「做好做滿」聲明書。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

