42縣民柬埔寨失聯　屏東縣議員：政府應建立新南向打擊犯罪機制

▲屏東縣議員黃明賢籲政府建立新南向打擊犯罪機制 。（圖／取自黃明賢臉書）

記者陳崑福／屏東報導

競選連任的國民黨籍屏東縣議員黃明賢臉書po文，最近柬埔寨詐騙事件日漸猖獗，根據屏東縣警察局最新的報案資料，目前有42位縣民滯留於柬埔寨失去聯繫，他再次提醒縣內民眾在海外求職時應多加注意避免掉入詐騙集團圈套，對於待遇條件過分優渥的工作機會抱持警覺，冷靜面對，就能免於掉入詐騙陷阱，而在上機前多想3分鐘，就可避免被騙。

黃明賢說，自從蔡英文總統自2016年上任後力推新南向政策，並投入大量預算與精力，從2017年以來投入新台幣44.47億元後，逐年加碼預算，到2020年已高新台幣68.4億元，總金額超過250億以上。

他指出，儘管蔡政府大力強調的所謂新南向經貿的成功案例外，對於台灣民眾在東南亞各國遭遇到的困難卻束手無策，他認為，只強調經貿成果的新南向政策忽略了民眾與企業在東南亞各國的人身財產安全法律權益，對於新南向政策的成果只是短多長空。

他呼籲蔡政府，應以這次的危機為師，與東南亞各國政府司法單位建立跨境打擊犯罪機制，保障台灣與東南亞各國民眾的安全，從制度面根本解決日趨險惡的跨國人口販買詐騙問題。