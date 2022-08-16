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蔡適應基捷看板上架　預告基隆將成「全國第6捷運城市」

▲蔡適應基捷看板五堵交流道上架 基隆將成為「全國第6捷運城市」。（圖／蔡適應辦公室提供）

▲蔡適應基捷看板五堵交流道上架，基隆將成為「全國第6捷運城市」。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應在五堵交流道附近上架，與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及基隆市長林右昌合體的「基隆捷運」看板正式上架，預告基隆將成為全國地6個擁有捷運服務的城市。蔡適應表示，捷運在基隆已經討論近20年，但都只聞樓梯響，甚至還在2010年被交通部退回，從此沒有動靜；直到近年來才在蔡英文、蘇貞昌、林右昌和他的努力下，達到前所未有進度。

蔡適應分析，過去基隆輕軌失敗原因大致區分為幾項，包含國民黨政府邊緣化基隆、前立委謝國樑不認真，以及市府負債過高等等。為了能讓基隆捷運不再只是願景，林右昌和他改以首都圈國家海洋門戶立場，及北部地區鐵道整體規劃出發後，始獲得民進黨政府高度重視。為了緊盯計畫，蔡適應不僅在立法院捍衛預算，並多次與交通部鐵道局前後任局長胡湘麟、伍勝園進行會議討論。

蔡適應說明，基隆捷運計畫困難點，在於這是全國第二條橫跨三縣市的捷運，大家都有自身想法，且三縣市由三個不同政黨執政，溝通協調程度非常困難，他要再次感謝所有基層人員努力，尤其優化後的版本，運量由輕軌提升為中運量，與台鐵車站的站點脫鉤，以服務更多民眾，推行大眾運輸導向都市發展TOD，伴隨基隆河谷科技廊帶進化，串聯高鐵、台鐵、大台北地區三條捷運路線以及客運轉運站，構成一條兼具點線面發展的綠色運輸。

蔡適應說，基隆捷運已在6月初辦理三場環評說明會，目前正依據蒐整到的訊息進行報告最後修調，完成後就可以送環保署審查，綜合規劃也在收尾階段，希望能於最快時間送交通部審議。他認為，以他深度參與過去幾年規劃的種種，是所有市長候選人中最熟悉也最積極的，他有信心能獲得最多市民認同，帶領基隆成為全國第六，也是非直轄市中第一個擁有捷運服務的城市。

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