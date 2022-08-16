攻擊鄭運鵬「挺抄襲的」恐適得其反　他揭藍白將流失1族群選票

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅日前宣布退出桃園市長選戰，改由民進黨立委鄭運鵬對上民眾黨立委賴香伶、前行政院長張善政。針對藍白指責鄭運鵬「挺抄襲的」一舉，退役少將于北辰15日指出，鄭運鵬自從宣布參選後正在轉變，桃園市長鄭文燦帶的場都全程跟到，此一轉變將使「換堅」效應附加到鄭運鵬身上，很可能使討厭泥巴仗的選民將選票轉給鄭運鵬，適得其反。

林智堅陷入論文案風波多日，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但選對會12日中午臨時召開會議決議「換堅」，林智堅下午隨即在黨秘書長林錫耀陪同下召開記者會。

林智堅說，他不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲，「因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌」。鄭運鵬則表示，他願意接受民進黨選對會的青睞跟徵召，代表民進黨參選桃園市長，「這是一個榮譽、也是一個責任，我會承擔下來」。

針對鄭運鵬宣布參選桃園市長後動態，于北辰在《新聞面對面》說，很多人認為鄭運鵬個性孤傲、不聽指揮，但自從宣布參選後，鄭文燦帶的場，鄭運鵬每一場都去、全程跟到，甚至鄭文燦示意不說話，鄭運鵬就乖乖閉嘴，實在令人吃驚，畢竟鄭運鵬這個人很有自信又很能說。

于北辰指出，上述跡象顯示鄭運鵬正在轉變，而這個轉變會讓「換堅」效應附加到鄭運鵬身上，很可能讓「仇恨這些打他（鄭運鵬）的人，往上止跌回升」。

于北辰解釋，現在國民黨與民眾黨都在指責鄭運鵬是幫「抄跑」的人，所以鄭運鵬也是抄跑，可是這邏輯完全不通。鄭運鵬與林智堅都是民進黨籍，鄭運鵬挺林智堅本就正常，「如果因為這樣打鄭運鵬，這效應會反彈」。