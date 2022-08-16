傳鄭寶清有意脫黨參選桃園市長　鄭文燦：人生不是只有一次選舉

▲桃園市長鄭文燦今（16）日受訪時針對外傳鄭寶清可能脫黨參選時表示，人生當中不是只有一次選舉，有時候站在舞台上，有時候站在舞台下，這是民主常態。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人從林智堅改為立委鄭運鵬接棒後，前立委鄭寶清最近傳出有意脫黨參選，市長鄭文燦今（16）日受訪時表示，人生當中不是只有一次選舉，從政的過程有時候站在舞台上，有時候站在舞台下，這是民主的常態；至於是否積極聯繫納入競選團隊，鄭文燦則強調，每一個工作該做的我們都會做。

林智堅代表民進黨參選桃園市長以來，因論文案爭議成為藍綠等政黨攻防焦點，林智堅退選後，黨中央決定讓立委鄭運鵬接棒參選，之前一直努力爭取民進黨桃園市長提名的前立委鄭寶清在臉書多次發文痛批：「走了一個抄襲的，來了一挺抄襲的」，最近，美麗島電子報董事長吳子嘉更指稱，鄭寶清有90%的機率會脫黨參選。

桃園市長鄭文燦今天針對鄭寶清可能脫黨參選時受訪時指出，我想人生當中不是只有一次選舉，我們從政的過程，有時候站在舞台上，有時候站在舞台下，這是民主的常態，大家努力的讓台灣更好，這是最重要的。

至於是否積極聯繫促成鄭寶清納入競選團隊？鄭文燦強調，我想每一個工作該做的我們都會做。

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