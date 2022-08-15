　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

▲台南市議會國民黨團請黃偉哲市長，回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團請黃偉哲市長，回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市議會民進黨團發防疫津貼，國民黨團指出，從去年疫情失控至今，一直要求黃偉哲市長發放市民現金救急被拒，市長參選人謝龍介提老人健保全免未果，若真憂心市民為疫情為通膨所苦，請黃偉哲市長回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。

國民黨台南市議會黨團書記長李中岑、議員王家貞、林燕祝、李文俊、林美燕、盧崑福、蔡淑惠、蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、李鎮國、曾培雅、許至椿、市長參選人謝龍介，以及無黨聯盟總召林阳乙、吳禹寰、周奕齊、陳昆和、曾信凱等議員共同回應民進黨團，選前敏感時刻，緊急要發放1千元防疫津貼訴求，是選情告急嗎？預算已編完第二預備金用在墊付不足以因應，才說要發防疫津貼，民進黨為選舉騙票，把台南人當甚麼？

市議會國民黨團表示，為民喉舌是黨團議員努力的目標，從去年起國內疫情嚴峻到失控，鄉親苦求國際疫苗民、排隊買快篩買口罩排到昏倒、百業蕭條餐廳小吃倒閉，黨團不斷開記者會要求，蔡育輝、蔡淑惠和李中岑還聯合在總質詢請黃偉哲市長，每人發放5千元的救急現金，補助鄉親度過難關，黃偉哲市長當時的回應是市庫財源困窘，連1千元都發不出來。

▲台南市議會國民黨團請黃偉哲市長，回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團不解，若真的連1千元都無法發放，民進黨團怎會在此九合一大選前的敏感時刻開記者會，說要發放給台南市65歲以上老人、嬰幼兒、弱勢家庭，計約50萬人每人1千元的防疫津貼，讓他們買口罩酒精等防疫用品，疫情嚴峻失控時，為何只有國民黨團的議員站出來為民發聲，現在疫情已慢慢控制死亡率也慢慢下降，人民已不再搶口罩不再搶酒精不再搶快篩劑時，是民進黨選情告急了嗎？

國民黨團主張，若黃偉哲市長真苦民所苦，了解到小市民微薄的薪資已被嚴重的通膨吃掉，請回應國民黨團提案，黨團請市府切勿動支0206地震善款，反對動用這筆14億的專款專用善款，今年預算已編列完畢，第二預備金4億元幾乎用在墊付款，沒錢，請市府先辦理追加減預算，撫卹每位在疫情中死亡的台南鄉親10萬元，再補助每位在生活中辛苦打拼的鄉親，每人補助2千元，讓大家真的感受到台南是一個宜居的城市。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

Nissan「泰坦皮卡」新年式售價小幅調漲！SV車型開放選配午夜套件

快艇連兩年無緣聖誕大戰　洛城聖誕節主場空蕩蕩

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

地方熱門新聞

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

台南一建設獲市民認可

高雄工地周邊塌陷　8戶成危樓須拆

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

基隆水情吃緊　林右昌赴新北視察貢寮壩

鄭運鵬戰桃園　賴香伶批他不接地氣

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

台東首位全國十大傑出青年參選鄉長

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台東廢校活化變身長照中心

更多熱門

相關新聞

府城建城四百年期待文化歷史連結

府城建城四百年期待文化歷史連結

前台北市副市長張金鶚八月上旬擔任由臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會，台南市建築經營協會共同舉辦的《2022城市論壇》第二場講座主講人時，就用羅密歐與茱麗葉故事對城市的影響為例，期許即將迎來建城四百年的府城，也能運用科技展現人文，讓府城展現最大魅力。

陳怡珍檢討全中運獎金制度

陳怡珍檢討全中運獎金制度

張金鶚：好房子就像李安的電影

張金鶚：好房子就像李安的電影

大台南新風貌詹雅喨力推三大方案

大台南新風貌詹雅喨力推三大方案

黃偉哲還市民一個乾淨海岸環境

黃偉哲還市民一個乾淨海岸環境

關鍵字：

台南民進黨防疫津貼藍軍

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面