台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

▲台南市議會國民黨團請黃偉哲市長，回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市議會民進黨團發防疫津貼，國民黨團指出，從去年疫情失控至今，一直要求黃偉哲市長發放市民現金救急被拒，市長參選人謝龍介提老人健保全免未果，若真憂心市民為疫情為通膨所苦，請黃偉哲市長回應國民黨團和無黨聯盟聯合提案，緊急辦理追加減預算，每位市民發放2千元防疫津貼。

國民黨台南市議會黨團書記長李中岑、議員王家貞、林燕祝、李文俊、林美燕、盧崑福、蔡淑惠、蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰、李鎮國、曾培雅、許至椿、市長參選人謝龍介，以及無黨聯盟總召林阳乙、吳禹寰、周奕齊、陳昆和、曾信凱等議員共同回應民進黨團，選前敏感時刻，緊急要發放1千元防疫津貼訴求，是選情告急嗎？預算已編完第二預備金用在墊付不足以因應，才說要發防疫津貼，民進黨為選舉騙票，把台南人當甚麼？

市議會國民黨團表示，為民喉舌是黨團議員努力的目標，從去年起國內疫情嚴峻到失控，鄉親苦求國際疫苗民、排隊買快篩買口罩排到昏倒、百業蕭條餐廳小吃倒閉，黨團不斷開記者會要求，蔡育輝、蔡淑惠和李中岑還聯合在總質詢請黃偉哲市長，每人發放5千元的救急現金，補助鄉親度過難關，黃偉哲市長當時的回應是市庫財源困窘，連1千元都發不出來。

國民黨團不解，若真的連1千元都無法發放，民進黨團怎會在此九合一大選前的敏感時刻開記者會，說要發放給台南市65歲以上老人、嬰幼兒、弱勢家庭，計約50萬人每人1千元的防疫津貼，讓他們買口罩酒精等防疫用品，疫情嚴峻失控時，為何只有國民黨團的議員站出來為民發聲，現在疫情已慢慢控制死亡率也慢慢下降，人民已不再搶口罩不再搶酒精不再搶快篩劑時，是民進黨選情告急了嗎？

國民黨團主張，若黃偉哲市長真苦民所苦，了解到小市民微薄的薪資已被嚴重的通膨吃掉，請回應國民黨團提案，黨團請市府切勿動支0206地震善款，反對動用這筆14億的專款專用善款，今年預算已編列完畢，第二預備金4億元幾乎用在墊付款，沒錢，請市府先辦理追加減預算，撫卹每位在疫情中死亡的台南鄉親10萬元，再補助每位在生活中辛苦打拼的鄉親，每人補助2千元，讓大家真的感受到台南是一個宜居的城市。