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台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

▲台南市議員陳怡珍期待新體育局長陳良乾，能夠在培訓系統與職涯出路上好好照顧選手，以提升台南體育發展。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍期待新體育局長陳良乾，能夠在培訓系統與職涯出路上好好照顧選手，以提升台南體育發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍質詢指出，台南好不容易成立體育局，由戰功彪炳的橄欖球戰將陳良乾出任首任局長，陳局長身為體育人，非常了解體育人的困境，台南選手為國爭光，光榮返鄉時，卻無法在台南找到一個教練工作安身立命，陳怡珍期待陳局長，能夠在培訓系統與職涯出路上好好照顧選手，以提升台南體育發展。

陳怡珍接獲陳情指出，全中運賽事甫於上個月結束，許多選手們好不容易為台南奪得獎牌、贏得好成績，但看到體育獎金跟其他縣市比起來，實在是矮人一截，內心不免落寞，質疑難道台南市運動員是二等運動員？

陳怡珍提出數據顯示，台南市選手在全中運獲得個人項目金牌可領取3萬、銀牌2萬、銅牌1萬，團體項目則分別是金牌1萬5000元、銀牌1萬、銅牌5000元。相較於雲林縣頒發個人金牌10萬、銀牌4萬、銅牌2萬，團體金牌3萬、銀牌2萬、銅牌1萬；台中市個人金牌5萬加上一整年每月6000元的培訓獎助金、銀牌3萬加上一整年每月2000元的培訓獎助金、銅牌1萬加上一整年每月1000元的培訓獎助金，團體金牌15萬加上一整年每月4000元的培訓獎助金、銀牌10萬加上一整年每月1000元的培訓獎助金、銅牌5萬加上一整年每月500元的培訓獎助金；桃園市個人金牌4萬加上一整年每月12000元的培訓獎助金、銀牌2萬加上一整年每月8000元的培訓獎助金、銅牌1萬加上一整年每月6000元的培訓獎助金，團體金牌2萬加上一整年每月8000元的培訓獎助金、銀牌1萬加上一整年每月6000元的培訓獎助金、銅牌6千加上一整年每月4000元的培訓獎助金，台南選手的獎金實在是少得可憐。

陳怡珍強調，不只是全中運，很多體育項目都有類似問題，要求體育局務必好好檢討獎金制度，更加照顧選手、給予鼓勵，讓台南市體育選手的未來發展能夠無後顧之憂。對此，體育局陳局長表示，上任後已著手檢視現行之所有獎勵辦法，重新檢討，並會依狀況調整營養金制度，努力照顧選手。

陳怡珍也提到，14日女子棒球紀錄片「我們的球場」感動上映，闡述熱愛棒球的女孩們，從想打棒球被質疑，到一起努力創造女棒揮灑舞台的故事。顯見女孩為了打棒球要克服生理限制而更加辛苦，不應該只是擔任啦啦隊或開球嘉賓等角色。目前台南市成立第一支社會女子棒球隊「漁光女子棒球隊」，但卻缺乏好的訓練場地，陳怡珍表示，沒有好的場地就沒有比賽、 沒有比賽就沒有成績、無法累積經驗值，對於女子棒球隊的成長受限，期待市府能給予更多資源支持，用心發展女子棒球。

針對檢討現有本市代表選手獎勵制度調整議題，體育局表示，有關基層運動選手培訓及照顧，市府自2021年起調升全運會選手獎勵金及全國綜合型運動賽會之參賽補助，更自今年起加發選手參賽期間每日營養金，近年來除已逐步針對全運會、身障運及全民運獎勵金修法提升，目前已進行盤點各項獎勵金發給辦法，持續爭取提高各項賽事獎勵金及培訓津貼，鼓勵選手無後顧之憂地持續在賽場上爭取更優異的成績。


在其他選手支持政策上，市府也自2019年起即與國立成功大學合作，於平日訓練時期派駐運動傷害防護員至各校巡迴服務，並在全中運期間提供隨隊運動傷害服務，同時也運用運動科學檢測，提供教練作為選手訓練課表調整的參據，使選手訓練更有效率，希望透過多元化的選手輔導政策，給予基層選手更優質的訓練環境。


另一方面，針對台南市在2020東京奧運奪得佳績的方莞靈及陳柏任2位優秀舉重選手，市府也隨即媒合億載會等民間資源，自2021年8月起，發給2位選手每月3萬元的培訓津貼，至2024巴黎奧運共將發給37個月合計222萬元的培訓津貼，讓優秀選手能專注訓練，持續為臺南爭取榮耀。


體育局進一步表示，全中運選手獎勵金，第一名為3萬元，在六都中排名第四，另外第二名獎金為2萬元、第三名為1萬元，六都中排名第2，為提供持續激勵、鼓勵選手精進競技實力，為台南市奪取佳績，市府將持續檢討現有獎勵金制度，並導入各項選手輔助資源，提供更完善優質的訓練環境。
 

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