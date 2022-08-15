如期完成回收蚵棚清理工作　黃偉哲還市民一個乾淨海岸環境

▲2022年台南市外海共放養8941棚蚵棚，於6月底全數回收，市長黃偉哲表示，扣除回收再利用的棚數，剩餘7808棚回收後的蚵棚，於7月31日前清運完畢，回復海岸沙灘的清潔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年台南市外海共放養8941棚蚵棚，於6月底全數回收，市長黃偉哲表示，扣除回收再利用的棚數，剩餘7808棚回收後的蚵棚，依4月時允諾如期於7月31日前清運完畢，清運量計3571.6公噸，回復海岸沙灘的清潔。





市長黃偉哲指出，對照2021年遲至11月30日才清完，今年的速度明顯快很多，至少提早4個月，就已經將暫置區的回收蚵棚全數載走，剩下回收暫置區域的沙灘區殘存竹材碎片，經以機具及人工撿拾方式處理後，亦於8月12日全數清理完畢，還給市民朋友一個乾淨的海岸環境，對於清理期間的不便，黃偉哲也感謝市民朋友的包容與體諒。

農業局長李建裕呼籲，本次於安南區、安平區、南區同步進行清理工作，所以速度快、有效率，縮短回收蚵棚放置於暫置區的期間；另一方面，亦積極輔導漁民，改用新式蚵棚養殖牡蠣，以減少傳統竹製蚵棚回收時對環境造成的負面衝擊，惟新式蚵棚短期間內尚無法完全替代傳統蚵棚，所以處理回收後之蚵棚竹材仍是目前重大工作，另感謝漁業署這2年每年補助千萬元經費協助清理，往後市府將積極爭取經費，並比照2022年處理模式，縮短回收蚵棚的岸置時間，以期在最短期間還給市民朋友一個美麗的沙灘、乾淨的海岸、優質的環境。