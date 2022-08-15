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社會 社會焦點 保障人權

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

記者林緯平／專題報導

今年50歲的退役軍官黃竣民，20年軍旅生涯加上見多識廣，讓他在退休後，成為一名軍事作家。由於他習慣把到各地參訪的經歷，貼上臉書與朋友分享，吸引1.8萬粉絲關注，沒想到，這一切都在2017年開始變調。原來，這些照片被有心人士利用，拿來騙錢、騙感情，光是2021年，就有超過2000個假帳號都是用他的相片當頭像。

整起照片盜用事件，要一路回溯到2017年，當時黃竣民收到一名華裔英籍婦女的郵件，表示他的照片被人利用，拿去詐騙。黃竣民告訴《東森新媒體ETtoday》，自己起初還笑想「原來我的照片值錢啊」，但隨著「用他照片當大頭貼的假帳號」，像病毒似地不斷擴散、增多，才讓他意識到問題的嚴重性。

▲▼臉書上充斥許多利用黃竣民照片設立的帳號，且感情狀態多為「單身、喪偶」。（圖／黃竣民提供）

「這問題越來越嚴重，從2019年只有幾百個假帳號，到2020年的1300個，2021年更是突破2000個帳號，這還只是我們有發現的」，黃竣民無奈說到。因為工作關係，黃竣民常受邀到各地參訪，而「過去的他」，也習慣將這些個人生活經歷，貼上臉書與朋友、書迷分享，但沒想到這在普通不過的一個行為，卻成為近年不斷困擾他的惡夢。

「光是在臉書上搜尋一個『晴朗韋恩』，就可以看到幾十個用我照片創建的帳號，真的可以用泛濫成災來形容」，談到照片頻頻遭盜用，黃竣民在受訪時露出罕見厭惡的神情，而讓他更頭痛的是，許多被害者不分青紅皂白的在臉書找上他，甚至會跟蹤他的日常行程，更是對生活帶來極大困擾。

▲年輕、強壯的帥哥照片，已是詐騙集團「犯案」的基本套路。（圖／Elma提供）

或許，外界會認為能用來詐騙的男性照片，一定是高富帥或是肌肉猛男，但其實，黃竣民的個案告訴我們，詐騙集團手法與時俱進，中年大叔也能成為包裹糖衣的「誘餌」。軍事作家透露，找上他的受害婦女普遍年齡在40歲到70歲間、遭詐金額從幾萬到最高650萬都有

他還把這些人分為「坦然面對」以及「執迷不悟」兩種類型。前者，在知道黃竣民「本尊」後，明白自己遭騙，因此轉尋求警方協助，甚至會加入反詐騙社團協助其他受害者；但後者卻不願面對真相，反而轉向不斷騷擾黃竣民和其周圍親友。

▲「假黃竣民」遭到識破，卻仍不斷喊著對方「老婆」希望從對方手上詐取更多金錢。（圖／黃竣民提供）

「被害人曝光的對話紀錄，很多都是用翻譯軟體翻譯出的『破爛中文』，卻還是有人會上當。」黃竣民一邊回應記者，一邊拿出這些年搜集的資料，裡面全是被盜用的帳號截圖，以及被害者提供的對話紀錄。他直言，詐騙集團手段千篇一律，就是大家在新聞上已經看爛的手法，「說什麼我在阿富汗、我在伊拉克，在戰區很危險，我受傷了沒辦法離開，我想跟你去共度餘生這些套路。」

照片頻繁被詐騙集團盜用，而成為「被動的受害者」，黃竣民數度向臉書官方檢舉假帳號，在沒有明顯成效下，他選擇關閉個人臉書，目前以軍事議題為主的粉絲專頁「James的軍事寰宇」活躍在網路世界。但諷刺的是，粉絲專頁的置頂文章，仍然在宣導網路交友的危險性。

▲為了取信被害者，詐騙集團會美編黃竣民的照片，製造出所需的「受傷照」、「軍人證件」。（圖／黃竣民提供）

黃竣民發現，被盜用的照片，大都是2014年到2017年間的拍攝，當時他頻繁到國外參訪，貼出許多照片跟網友分享，沒想到，卻成為詐騙集團的「最佳圖片庫」。因此，黃竣民謹慎使用社群平台，「個人臉書關掉後，我也很少在粉絲專頁貼出個人照，除非是有活動，基本上都會以團體照或合照來呈現。」

雖然在社群使用上已有防範，但詐騙集團還是有系統性的竄改照片，陪同黃竣民受訪的「反詐騙社團管理員」黃姐告訴記者，「黃竣民長相斯文，加上軍人的正氣凜然，確實相當有魅力」，或許就是因為這樣的形象，讓許多熟女掉入愛情陷阱中。

▲遇到不理性的民眾因「感情事」到軍事粉絲團鬧，是黃竣民最厭惡之事。（圖／黃竣民提供）

採訪尾聲，黃竣民再次強調，自己認為網路交友不安全、很虛幻，「照理來講我們要去認識一個人，我們要求見面是最基本的門檻。我如果都見不到你，然後你一直叫我匯錢去幫你，像『小孩子要送醫啊』，『然後助我離開戰區』，『我休假需要一筆錢』，『我要飛來台灣跟你共度餘生』等等這些藉口的。我覺得妳不僅要有警覺而已，而是應該有所體認這個就是假的。」

軍事作家捲入網路上的愛情漩渦，成為「周旋」熟女間的軍官情人，黃竣民希望透過報導告知外界，現在臉書上所有用他照片設立的個人帳號，全部都是盜用的，並呼籲在網路上應謹記「三不原則」，那就是不加友、不聊天、不匯款，畢竟詐騙集團是檢舉不完的。

▲「天下沒有白吃的午餐」，黃竣民指出網路交友要保持警覺、多聽周圍親友建議，別盲目於其中。（圖／記者梁建裕攝）

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