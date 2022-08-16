「你把我的賴刪了？」記者潛入飆股群組　揭榨錢話術

撰稿：陳詩璧、林緯平 攝影：鄭遠龍、邱顯燁／專題報導

根據刑事局統計110年的詐騙類型，「假愛情交友」發生數約佔「全般詐欺」數量的5%，其他還有還有假投資30%、遊戲點數30%與代收包裹匯款40%；而詐騙犯罪工具，又以LINE占比達49%最多，網路資訊真假難辨。值得注意的是，近來，投資理財訊息氾濫，「你把我賴刪了嗎」、「有急事找你，麻煩加我一下LINE」，陌生簡訊猖獗程度令人咋舌。這當中，是否真的「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」？《東森新媒體ETtoday》採訪團隊帶讀者深入陌生簡訊的世界，全程實測。

▲實際加入LINE之後，林凱麗先報牌，接著要邀請進到「貝爾德超短線操盤6群」。（圖／截錄與林凱麗LINE對話）

今年6月中，記者收到一則陌生訊息，「我是XX的林凱麗，有急事找你，麻煩加我一下LINE」，在好奇心驅使下，我們加LINE後，一位自稱林凱麗的小姐，自我介紹原本是A銀行，馬上再改口為「貝爾德投資」公司。

▲林凱麗提到分析師「楊鴻光」的背景，楊鴻光每天早晚都會在群組內分析股市。（圖／截錄林凱麗對話與貝爾德超短線6群對話）

當確認我們對投資有興趣後，馬上獲對方邀約進入投資股票群組「免費高質量交流群組」，裡頭有一位名為「楊鴻光」的分析師負責報明牌，不只標榜每週獲利30%，還強調因為外資機構的特殊席位，投資人可擁有「優先成交權」。

對此，我們帶著疑惑，請律師與刑事局解析時發現，這家冒名的「貝爾德投資」，正是刑事局目前正在追蹤的詐騙機構之一。

▲林凱麗提到貝爾德有優先買賣權，最低購入單位為一張。（圖／截錄林凱麗LINE對話）

「貝爾德超短線操盤6群」對話群組裡頭，每天早上10點和晚上8點報牌，分析當天的盤面以及股市波動，連續5天的觀察，發現群組裡被稱為「大大」的分析師楊鴻光，他所報的股票，每天都是漲停狀態，其他成員陸續po出自已匯款單，打開照片細看，每張都有在個資打馬賽克，對話內容大多是「籌碼到手，馬上購入」、「大盤保持攻勢」和「謝謝大大，下週全力跟上」等等，談的是每天股海波動。

▲成員陸續表示籌碼到手，要進場購入，並提到原來分析師報的資料都是操作超短線。（圖／截錄「貝爾德超短線操盤6群」對話）

接著，林凱麗要求提供姓名和手機號碼，要「申請機構席位帳戶」，還說每天席位有限，記者以虛擬個資加入後，發現該app和一般看盤app下單方式不同，它是透過儲值方式下單，儲值方式有「網路銀行、ATM、臨櫃轉帳、USDT」等，一般看盤app下單方式是向銀行開戶申請綁定個資和銀行帳戶，下單由綁定帳戶直接扣款，不需要額外轉帳匯款，而且能購買零股，林凱麗所提供的「貝爾德投資」每次下單最低門檻為一張。

▲進到app後發現和一般看盤app不同，若是要下單得透過儲值，不能直接從app下單。（圖／翻攝貝爾德投資app）

林凱麗說的都是真的嗎？楊鴻光真的這麼神？我們按照林凱麗所提供的資訊上網搜尋，發現貝爾德公司在美國有臉書粉絲團，私訊詢問在台灣是否有據點，對方已讀不回，再搜尋「貝爾德投資」發現Ptt和YouTube都有網友po文和影片，反映他們就是詐騙集團。

實際找上刑事局，得到了解答。165專線警員許瑜愷拿到《東森新媒體ETtoday》所提供的手機LINE對話資料，他說「是！這種是假冒國外真實的公司名，但詐騙集團提供的網址一定不是他們原本公司的。」

刑事局預防科偵查員廖伊俐也說，「這個投資拉入的大群組，裡面一直不斷出現變造的獲利畫面，有一些話術就是今天那一股又很優秀，那一個理財大師帶著你又賺了多少錢，誘騙民眾投資詐騙金額，像這樣的群組，的確就是我們假投資詐騙群組。」

廖伊俐分析，詐騙流程「拉入、洗腦跟完詐」，拉入為廣發訊息，把大家拉入LINE的群組，洗腦是在群組裡面用各種獲利畫面、話術向大家洗腦，加入投資的管道或是加入投資，完詐是等民眾投入更多的資金後，詐騙集團覺得騙差不多了，就是完詐，完成詐騙，這個投資網頁就消失了，你也聯絡不上對方，最重要的是，投注投資的錢是不會回來的。

刑事局提供近4年的投資詐欺吸金資料，發現2021年全年度投資詐欺案件達4,896件，財損金額達21億9,474萬多元，今年截至6月，有2,912件，財損金額13億2,494萬多元，今年光是半年被騙的金額，就比2020年一整年還要多出3億元。

▲刑事局提供近4年的投資詐欺吸金案，每年的案件和金額，其中今年到6月為止的案件數和金額，半年就超過2020年一整年的統計。（圖／記者陳詩璧製）

律師謝智潔提到，最近幾年，投資型詐騙很氾濫，她提醒民眾兩點：一、當看到詐騙簡訊傳來，先判斷有沒有使用和認識這些營業員的必要；二、對社會事物的判斷常識很重要。謝智潔更說，「如果該分析師能帶你從5萬元變100萬元只要2個月，那巴菲特那股神的名字要摘下來，換這個老師，但顯然他不是，以邏輯上來講實在講不通」，若民眾真的遇到投資型詐騙，謝智潔建議「趕快報警」。

▲「你把我賴刪了嗎」、「有急事找你，麻煩加我一下LINE」，點進去實測發現對方是投資詐騙。（圖／記者梁建裕攝）

165專線警員許瑜愷提到，當他們在第一線接電話時，還有所謂的「黃金24小時搶救期」提醒民眾，若有意識到被詐騙，或是銀行行員發現有不正常的資金交易，請盡快與165聯絡，讓警方趕在車手提領走金錢前攔阻下該筆款項。

金管會證期局整理今年一到六月的民眾陳情投資詐騙案件達323件，已移送的有128件，這個數字接近去年整年的數字，2021年民眾投資詐騙案336件、移送116件，這個數字明顯成長。而證期局也有統計出業者被冒名發出簡訊的有17家，其中包括了9家證券、4幅投顧、3家投信和1家金控。

【防詐小學堂】

民眾不想收到垃圾簡訊，iOS及安卓用戶可透過以下手機設定阻擋陌生簡訊。

iOS用戶

1、民眾收到簡訊後，點選「刪除」簡訊，並「封鎖」來電者。

2、點開「設定」、「訊息」，將「iMessage」的接收功能「取消」。



安卓用戶

1、點選「訊息」再點開右上「設定」。

2、點選「垃圾訊息阻擋」的「啟用」。

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