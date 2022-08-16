真心朋友「會叫你這不要、那不要」　他：否則器官不保剛好而已

記者陳俊宏／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，還有不少人是被朋友騙去。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇表示，真正對你真心的朋友，「通常是叫你這個不要、那個不要。」他也提醒，凡經由別人的口，要你來投資、合夥等，你都要警覺到是否有陷阱，「不然連你的器官都不保，剛好而已。」

姜冠宇14日在臉書說，柬埔寨詐騙和販運事件實在太誇張，但是這也代表很多年輕朋友歷練不足，真的無法判斷眼前這甜頭能不能拿，和失智老人被詐騙的層次不一樣。

姜冠宇指出，這世界上真有甜頭，通常是用你的能力，發掘到別人看不到的藍海，而且這個藍海，別人的條件都還無法勝任，確實是你身經百戰後，天上天下只有你吃得下，而絕對不可能還要由別人來跟你講有這片綠洲，那為何他不自己獨佔？

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姜冠宇寫道，尤其這個人跟你關係不是有深厚基礎的時候，任何說客來親近你，你的紅燈都要亮很大，在這個連親人都能騙你的時代，逢人聲音高八度、都講好聽話，其實都是鬼扮人在說話。

▲▼姜冠宇說，真心朋友通常是叫你「這個不要、那個不要」。（示意圖／翻攝免費圖庫unsplash、pexels）

姜冠宇提醒，凡經由別人的口，要你來投資、合夥、介紹工作機會、為你提供服務，你都要警覺到是否有陷阱，並且與你其他親友討論這真確性，「不然連你的器官都不保，剛好而已。」

姜冠宇感嘆，確實是這樣啊，聽那些勸好朋友跳槽出來合夥醫美診所，講得多天花亂墜，結果出事倒閉還承擔法律風險，成為共犯，這真的看太多了；這個時代要生存，要跟下棋一樣，要意識到居心不良、邪惡的人是真實存在的，你才能冷靜看清楚對方潛在的奧步，他有幾步棋在後面，你才能多一步棋致勝或安全下庄。

「然後啊，真正對你真心的朋友，就我經驗，通常是叫你這個不要、那個不要」，姜冠宇表示，會說這種話的人，你才要真正把握住，他是你人生的財富。

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。