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謊稱涉嫌洗錢詐騙老梗仍有效　南警保住民眾57萬元血汗錢

▲台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，幸好警方及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，幸好警方及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，並稱會派員到黃男住處取款，黃男提領59萬9千元現金，惟返家等詐騙集團途中，心覺可疑而向市警一分局莊敬所員警查詢，員警詳細說明成功阻詐。

▲台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，幸好警方及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台市警一分局莊敬派出所備勤員警郭銘斌，15日下午3時50分許，接獲59歲黃姓民眾至所報案表示，接到自稱台北市警局中正分局員警電話，稱黃民因涉嫌洗錢防制法，將凍結其名下財產及辦理資產公證手續，需黃民將銀行戶頭存款提領出來，另表示會派員到住處收取金錢後再轉法院查扣，電話中並要求黃民加入Line電話並全程保持通話暢通，藉此防止與他人聯繫。

▲台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，幸好警方及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃民雖心存疑惑，但因當下情況不明，還是依照對方指示將其銀行帳戶提領現金新臺幣57萬9000元，等待對方再次聯繫。黃民在領取現金後，心裡愈想愈不對勁，即在返家途中至莊敬派出所諮詢，經備勤員警郭銘斌了解情況後，隨即跟黃民解說此為典型假檢警詐騙手法，黃民始發覺遭到詐騙，成功攔阻新台幣57萬9千元。另黃民表示銀行營業時間已停止，該筆現金無法存回，所以請派出所代為保管，等明早銀行開門營業，再來領回該筆現金。

▲台南1名黃姓男子，接獲假檢警真詐騙的電話，以黃男涉嫌洗錢防制法，要求將其帳戶內的現金全數轉出，幸好警方及時成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局在此呼籲，邇來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，應遵循防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，冷靜思考有無詐騙可能，多方求證談話或訊息內容是否屬實或合乎常理，可撥打165防詐專線或110報案專線詢問，才能大幅降低遭詐騙機率。

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