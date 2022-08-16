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社會 社會焦點 保障人權

他生前分兩次領80萬　家屬疑遭詐怒批行員無作為！芳苑郵局回應了

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化一名88歲的林姓獨居老翁上周不幸逝世，家屬接獲通知回來處理後事，卻在清點老翁遺產時，驚見林翁的存摺短少80萬元，經查後發現老翁在5月17日、25日分別提領40萬元，有大筆異常資金出入，且後續根本不知道那80萬元去向，懷疑老翁生前遭到詐騙，怒批郵局行員在老翁要求提領時，並未關心老翁害他遭詐。芳苑郵局也對此回應，由於老翁單次提領金額並未超過50萬元，因此未通知警方到場。

▲▼彰化芳苑郵局。（圖／翻攝自Google Maps）

▲1名88歲老翁生前突然前往彰化芳苑郵局分批提領2次40萬元，讓家屬懷疑老翁遭詐，不滿郵局明知有異卻未有積極作為。（圖／翻攝自Google Maps）

芳苑郵局近日遭民眾投訴，認為郵局行員並未盡責阻詐，在高齡88歲的林姓老翁前往提款時，並未察覺異樣、通報警方，害老翁損失80萬元。家屬表示，林姓老翁在上周不幸逝世，他們接獲通知回來處理後事時，在清查老翁遺產時，發現老翁存摺裡有大筆不正常資金出入，進而發現老翁在今年5月17日和25日時，曾前往芳苑郵局分別提領40萬元的現金。

家屬表示，老翁生前生活單純，也未有欠款等相關情事，突然提領大筆金額，顯然有異，如今老翁領出的80萬元現金根本不知去向，懷疑老翁遭到詐騙。他們怒批郵局行員，認為行員在老翁前往提領時未有警覺，放任老翁分別提領40萬元的現金，害老翁因此遭詐。

▲▼老翁生前分兩次領80萬疑遭詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲老翁生前分兩次領80萬家屬懷疑遭詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑郵局對此回應，經查後發現老翁確實曾在5月17日和25日，騎乘電動代步車前往郵局各自提領40萬元，但調閱相關監視器畫面後並未發現老翁身旁有可疑人士跟隨，且負責行員當下也有關心老翁領款用途，老翁僅表示要作為家用，加上老翁單次提領金額並未超過50萬元，因此未通知警方到場處理。

但家屬對於郵局的回應相當不滿，當場和行員發生糾紛，郵局只好報警處理。警方經查後也發現，老翁生前獨居，2名兒子鮮少返家，且林翁家中最近有簡單裝潢等情事，對於家屬不滿郵局行員的作為，不能作為詐騙案件受理，僅能對郵局行員提出申訴，也要求家屬再向其他親友確認，老翁是否有將錢拿給其他親友，或是另有用途。

警方也強調，由於本案尚在家屬臆測階段，並未有具體犯罪事實，待家屬確認相關狀況後，再來向警局報案，警方一定依規定受理，同時承諾會調閱林翁的住家通聯記錄，以釐清相關事證。

只是林翁的家屬仍對此相當不滿，眼見警局無果後，再怒轉向縣議員洪騰明投訴，希望釐清老翁是否遭到詐騙。家屬也強調，因為郵局單次現金提領有50萬元上限，詐團一定是熟知這個道理，才會讓老翁單次提領40萬元，且連2次，何況老翁也不太可能借錢給朋友，如果真的是借錢給朋友，也不會這樣提領，更不要說老翁的朋友經濟狀況搞不好都比老翁好，何來借錢一說？

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