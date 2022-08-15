身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

▲根據刑事警察局統計資料顯示，詐騙犯罪的工具以LINE占比達49%最多、臉書30.6%次之。（圖／記者梁建裕攝）



記者陳詩璧、林緯平、潘姿吟／專題報導

只要在網路搜尋引擎輸入「戰地 詐騙」，就會出現各種堪比好萊塢劇本的情節，對象不管是男軍官、男醫師、男記者，還是戰地女軍醫，愛神的箭總能穿越防禦網射向有情人的心坎上，這是什麼樣的概率？「詐騙老梗！」趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯直接了當戳破美好泡泡，「有一個最為明顯的特徵，他們的所在地很特別，最常見假裝軍人、醫師、特務、機師。」而對於這些「人設」，刑事局國際刑警科長李泱輯並不意外，他說，「網路上遇到身世離奇的人主動攀談，基本上就是一大警訊！」

全球疫情爆發後，網路黏著度提升，這兩年多來，台灣的詐騙案件激增。刑事警察局統計，110年「全般詐欺案件」發生數約2萬4,724起，財損約56.1億元，較前一年增加了約5%，而財損金額也較上一年增加20%，不管是案件數或是財損，皆攀上近3年高峰；而當中，「假愛情交友真詐騙」的發生數佔約全部的5%，財損佔比則高達7%。

▲刑事警察局打擊詐欺犯罪中心統計，105～110年之間「假愛情交友真詐騙」案件的發生數與財損數。（圖／記者潘姿吟製）*點圖可放大

但其實，所謂的「假愛情交友真詐騙」不過是放長線釣大魚的手段，從結果論來看，大部分是投資型詐騙，只是以「網戀」為手法，最後還是讓人投資、購買加密貨幣。

真愛太稀缺 被騙財騙心仍執迷不悔的大有人在

「一般人能馬上調動5,000萬元現金並不容易，過程中，可能是陸續解基金、股票、定存，甚至抵押房子貸款。」李泱輯坦言，受害者的錢，通常是分階段匯出。

既然是先後陸續匯出款項，啟人疑竇的是，為什麼受害者深陷而不自覺？

精神科醫師楊聰財從近年因詐騙案影響心理的就診個案觀察，女性比例較高，尤其40到50歲的熟齡女性占了八成之多，這些女性大多有一定的經濟基礎與工作能力。

他以馬斯洛的需求分析，當人滿足了安全的需求，就會進入追求「歸屬與愛」的層次。人一旦談戀愛，情緒大腦邊緣系統啟動後便展現強勢，對應的理性大腦前額葉則顯得相對弱，這時，就很容易被甜言蜜語攻陷，倘若加害方早已經預謀詐騙，一般人受騙上當的機率絕對提高。

▲刑事警察局在110年「假愛情交友真詐騙」案件的統計資料顯示，女性受害者比男性多，而40歲以上熟齡女更是大宗。（圖／記者潘姿吟製）*點圖可放大

事實上，卸下對方心房、操控心理、控制行為的「養、套、殺」攻略，有一套完整SOP「Pick up Artist」（直譯「搭訕藝術家」），簡稱「PUA」：只要透過5步驟：好奇、探索、著迷、自尊摧毀、情感，遍地撒網再慢慢收網，等到受害者驚覺被騙了，已經無力回天。

這類型套路，以塑造出符合被害者心儀對象的人設，吸引對方探索、進而著迷、陷入愛情，等「愛到濃烈」時再來個態度大反差，以忽冷忽熱的循環，讓人失去判斷，抓準真愛太稀缺、對方離不開的心，成為詐騙集團慣用手法之一。

可怕的是，即使最後證實如夢一場的網戀是詐騙陷阱，財與心都被掏空的受害者，仍信誓旦旦堅持真愛，而不自知。

律師蔣子謙說明，被害當事人在被詐騙後報案，會分別從刑事與民事兩個面向來看。刑事的部分，主要是從涉及刑法第339之4第一項第三款，利用網際網路或第三人以上加重詐欺罪，將詐騙集團定罪，而民事則可依法要求詐騙集團返還遭騙款項。

不過，李泱輯指出，追回詐騙款項的機率很低；根據110年的統計數據顯示，全般詐欺的財損總金額大約60億元，但實際上有追回來的金額只有5億，這是一個不爭的事實。因為，詐騙集團手法不斷精進，一個口令一個動作，讓受害者以購買加密貨幣的方式，把錢直接轉走，有去無回。

盜圖容易且成本低 你的照片是詐騙集團的免洗筷

犯罪永遠會存在，還會一直進化。數位時代，社群網路成為人際互動的重要工具，卻也因假帳號氾濫而帶來不少危害。刑事警察局打擊詐欺犯罪中心警務正嚴浤元根據統計資料表示，詐騙犯罪工具以LINE占比達49%最多、臉書（Facebook）30.6%次之。

民眾對社群平台高度依賴，「照片」更是抓緊社群使用者目光的重要媒介，當「假愛情交友真詐財」案件層出不窮，除了被騙財騙色的受害者，還有另一種間接被害人：照片真正的主人。

劉彥伯觀察，加害人到處在IG、FB盜圖，然後創造角色。

難道，沒有因為科技進步，詐騙集團改用AI頭像嗎？劉彥伯盤點這幾年的資料分析，詐騙集團也會精算轉換率，應用高科技創造的AI頭像雖然比較不會引起爭議，「但盜圖最簡單、成本又低！」現階段殺雞焉用牛刀，被盜用的圖就像免洗筷，用爛了或被盯上，只要換另外一人頭照就好。

劉彥伯分析，頭像被盜用，常見兩種模式；一種是很年輕的，肌肉型的小鮮肉的照片，或是身材很好的年輕正妹，另外一種剛好完全相反，主要是45到55歲左右的成功男性照片，可能穿著高爾夫球衫、穿著醫生服，飛行員服……等。

對照刑事警察局的統計資料，顯而易見的是，40歲以下受害者以男性為主，40歲以上則是女性居多，也因此，經常因照片被盜用而不堪其擾的間接受害者，才會多是男性。

律師蔣子謙說明，照片遭盜用屬於肖像權被侵害，自保的方式分兩種：一是要求對方下架照片不能再使用，被侵權者可以要求損害賠償，另外，可再依民法第195條第一項，要求精神賠償。

不過，訴諸於法律程序的前提，必須找得到加害人與知道加害人身份，但如今的問題是，國際型、組織化且應用數位科技的犯罪模式下，「冤無頭債無主」，求助也無門的情況下，只有不被騙才能自保。

▲趨勢科技的一群工程師，因周遭親友被詐騙的經驗，利用工作之餘開發了LINE機器人「防詐達人」。（圖／記者梁建裕攝）

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