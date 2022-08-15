純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

記者陳詩璧／台北報導

36歲的高中女老師Elma，單身又處於適婚年齡，過往有穩定交往的男友也對交友APP有些戒心。2021年，新冠肺炎疫情來襲，加上剛跟男友分手，下班後，多出了很多時間滑手機。有一天，IG陌生訊息突然亮燈，一名自稱港裔美國男子Kim捎來認識的請求，Elma邊聊邊研究Kim的發文內容，IG裡的他身材壯碩、生活多采多姿，Elma以為，愛情來了…

▲Kim平時傳給Elma的自拍照很多都是躺在床上時所拍攝。（圖／Elma提供）

「去年，Kim在IG上私訊跟我打招呼，我以為是一般追求者，第一周聊天還很正常，第二周，Kim說，他喜歡我。」36歲的高中女老師Elma談起去年剛認識Kim的時候，語調聽起來有點雀躍。「認識沒多久，他就叫我Honey或是Baby，之後，Kim還叫我Wifey，我也叫他Hubby，就是husband的暱稱。」

▲今年36歲的Elma，2021年在IG上認識一名港裔美國男子，一度以為遇見「對的人」，沒想到Elma一個月內被騙了近16萬元。（圖／記者陳詩璧攝）

Elma「看見」的Kim穿著體面，自稱從事建築工程類工作，穿衣品味好，住的房子看起來也不錯，像是中產階級。兩人認識的第二周剛好是Elma生日，她第一時間就告訴了他，「今天是我的生日。」當時，Kim祝福她生日快樂，沒想到到了早上，Kim傳來一張生日蛋糕的照片，蛋糕上寫了Elma的英文，接著再傳一張上方放著玫瑰花的電子琴照片，祝她生日快樂。對於Kim的用心，Elma瞬間融化，愛情來的太突然。

▲Elma提到，Kim曾找畫家將她的自拍照畫成畫，費用高達好幾萬台幣。（圖／Elma提供）

Kim的追求不只生日驚喜，Elma曾傳一張自拍照，Kim自稱找了很厲害的畫家，比照繪製。Elma轉述兩人的對話，「這幅畫很貴， 他還有把金額告訴我，天呀！這也太貴，因為這算起來大概好幾萬台幣」，隔一周，Kim傳來那張畫的照片，Elma驚訝又開心，內心滿是粉紅泡泡，「很少女生面對他的攻勢是不暈船的，那時候非常相信他是真的。」

只是，彷彿童話故事裡的王子，完美條件的背後，有著悲慘的人生。 ▲Elma提到，Kim在認識她初期就傳來父母的照片(左)，還說他們早已過世，而右側的照片則為他的好朋友，死於新冠肺炎。（圖／Elma提供）

Kim自我介紹時提到，他的父母親小時候就從香港移民美國並生下了他，但父母因故雙亡，獨留Kim，而他連最好的朋友也罹患新冠肺炎病逝。命運的「捉弄」還不只這樣，Kim傳了2張車子被撞毀的照片，說道，幾年前未婚妻劈腿，自己因為情緒失控出車禍，以致於在腦中留下血塊，經常出現頭痛或流鼻血的後遺症。Elma說，「他還會傳人中有一些血跡的照片給我，說他剛剛流鼻血，人很不舒服。」

▲Kim在聊天過程中不時會PO出流鼻血的照片，引起Elma的好奇和關心。（圖／Elma提供）

▲當Elma提問，Kim順勢po出車禍照，解釋當時未婚妻劈腿情傷導致他情緒失控出車禍。（圖／Elma提供）

有一天，Kim捎來訊息，「妳真是我的Lucky Star！」原來他接到公司指示，要到玻利維亞出差。Kim不但以「幸運星」形容Elma，還提到公司在減薪的狀況下，給了他一筆獎金，他會用這筆獎金寄包裹給Elma，包含現金、房地契、iPhone12以及畫家特別繪製的畫作。當時的Elma相信，Kim結束玻利維亞的出差後，就會到台灣與她見面，2人甚至討論到未來，Elma要辭掉台灣的工作，到美國和Kim一起生活。

被詛咒的王子，遇見了平凡的女孩，兩人最終攜手共度一生，童話故事裡的橋段，彷彿真的出現在Elma的生命裡。但，故事終究是故事。花了好幾個夜晚談心、訴苦的王子，終於露出真面目。

Kim在玻利維亞出差期間，寄送到台灣的包裹，原以為運費已經支付，沒想到，船運公司寄信通知Elma得支付上萬元的運費才能領取。接著，Kim抑制腦部血塊的藥沒了，麻煩Elma跨海請失聯的越南籍醫師買藥，寄送到玻利維亞。這兩件事情讓Elma很頭痛。

「我換算貨運的錢，要好幾萬塊，我就跟Kim說我沒有錢」，Elma以運費太貴為由拒絕領取包裹，避開了可能被詐騙的風險。但是沒藥可吃這件事，Elma心軟，於是聽從Kim的建議，透過微信聯絡上越南籍醫師，對方提到，藥品不便宜，買2罐藥就要付63000元，醫師為了讓Elma心安，還特別提供台灣帳戶。

▲Elma和醫師對話，她要求要看藥，事後提供匯款資料。（圖／Elma提供）

第一筆費用匯過去了，Elma要求要看藥品，醫師說，藥已經包好，還回傳2張照片，表示圖中的藥品，和寄給Kim的藥品一模一樣，接著又要求Elma需支付國際運費，隔日她再分別匯2萬和14500元到醫師指定的第2個台灣帳戶。

隔天，Kim回傳訊息，表示自己收到藥了，感謝Elma的幫忙。不過，他隨後補充，有1罐藥掉在計程車上，希望Elma再協助買藥。Elma氣歸氣，但她還是選擇幫忙，再匯了2筆總額為55800元，到第3個台灣帳戶，此時的Elma冷靜思考，才驚覺自己真的被詐騙了。

先後匯款到3個台灣帳戶，算一算總共15萬3300元，將近16萬元的金額，終於敲醒了童話故事中的平凡女孩。Elma報警時，提供所有匯款資料給警方當證據，警方事後凍結3個帳戶，追查後發現，3個帳戶的持有者其實也被詐騙，戶頭還被當成人頭帳戶使用。

▲Elma發現自己受騙後，到警局報案，之後收到了處分書，文中發現當初匯款的帳戶，該持有者也被愛情詐騙。（圖／Elma提供）*點圖可放大

Elma在訴訟的過程中發現，對方3人也是「被害人」，其中2人跟她一樣，都是被愛情詐騙後，被利用當人頭帳戶，把其他被害人轉來的錢，購買比特幣轉給對方；其中一人，就是把Elma匯的55800元，再掏出200元湊齊5.6萬購買比特幣。也就是說，這類愛情詐騙的行為，最終都回到原點—金錢詐騙。

▲Elma被騙了近16萬，匯出的3個人頭帳戶，其中2人也是被愛情詐騙的受害者。（圖／記者陳詩璧攝）

Kim佈局1個月的詐騙，耗費Elma半年面對調解委員會，最終拿回9萬多元，損失5萬多元。她無奈的說，在報警之後，曾飆罵Kim是社會敗類人渣，更曾直接對Kim說「你就是詐騙集團」，但對方否認，甚至表示還是會來台灣，但要等一段時間。

而當Elma要求Kim還錢時，他又以還沒收到工程款，無法馬上償還當藉口，Elma終於認清了一切，封鎖Kim的line，事後搜尋當初認識的IG帳號，則早就被移除，今年解開line帳號，發現Kim照片早換人了，Elma認為Kim的人設是詐騙集團虛構的，使用的照片很可能是網路盜圖來的。

處於適婚的年紀，內心渴望愛情，卻在網路交友中遇見愛情騙子，未來還繼續用網路交友嗎？Elma說，自己還是不排斥在網路上認識新朋友，「但要是談到錢，一次經驗就夠了，之後一概不予理會。」而現階段的她，已透過朋友介紹找到新男友，展開人生新的一章。

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