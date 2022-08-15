　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

記者陳詩璧／台北報導

36歲的高中女老師Elma，單身又處於適婚年齡，過往有穩定交往的男友也對交友APP有些戒心。2021年，新冠肺炎疫情來襲，加上剛跟男友分手，下班後，多出了很多時間滑手機。有一天，IG陌生訊息突然亮燈，一名自稱港裔美國男子Kim捎來認識的請求，Elma邊聊邊研究Kim的發文內容，IG裡的他身材壯碩、生活多采多姿，Elma以為，愛情來了…

 ▲Kim平時傳給Elma的自拍照很多都是躺在床上時所拍攝。（圖／Elma提供）

▲Kim平時傳給Elma的自拍照很多都是躺在床上時所拍攝。（圖／Elma提供）

「去年，Kim在IG上私訊跟我打招呼，我以為是一般追求者，第一周聊天還很正常，第二周，Kim說，他喜歡我。」36歲的高中女老師Elma談起去年剛認識Kim的時候，語調聽起來有點雀躍。「認識沒多久，他就叫我Honey或是Baby，之後，Kim還叫我Wifey，我也叫他Hubby，就是husband的暱稱。」

▲今年36歲的Elma，2021年在IG上認識一名港裔美國男子，一度以為遇見「對的人」，沒想到Elma一個月內被騙了近16萬元。（圖／記者陳詩璧攝）

▲今年36歲的Elma，2021年在IG上認識一名港裔美國男子，一度以為遇見「對的人」，沒想到Elma一個月內被騙了近16萬元。（圖／記者陳詩璧攝）

Elma「看見」的Kim穿著體面，自稱從事建築工程類工作，穿衣品味好，住的房子看起來也不錯，像是中產階級。兩人認識的第二周剛好是Elma生日，她第一時間就告訴了他，「今天是我的生日。」當時，Kim祝福她生日快樂，沒想到到了早上，Kim傳來一張生日蛋糕的照片，蛋糕上寫了Elma的英文，接著再傳一張上方放著玫瑰花的電子琴照片，祝她生日快樂。對於Kim的用心，Elma瞬間融化，愛情來的太突然。

▲Elma提到，Kim曾找畫家將她的自拍照畫成畫，費用高達好幾萬台幣。（照片提供：Elma）

▲Elma提到，Kim曾找畫家將她的自拍照畫成畫，費用高達好幾萬台幣。（圖／Elma提供）

Kim的追求不只生日驚喜，Elma曾傳一張自拍照，Kim自稱找了很厲害的畫家，比照繪製。Elma轉述兩人的對話，「這幅畫很貴， 他還有把金額告訴我，天呀！這也太貴，因為這算起來大概好幾萬台幣」，隔一周，Kim傳來那張畫的照片，Elma驚訝又開心，內心滿是粉紅泡泡，「很少女生面對他的攻勢是不暈船的，那時候非常相信他是真的。」

只是，彷彿童話故事裡的王子，完美條件的背後，有著悲慘的人生。▲Elma提到，Kim在認識她初期就傳來父母的照片(左)，還說他們早已過世，而右側的照片則為他的好朋友，死於新冠肺炎。（圖／Elma提供）▲Elma提到，Kim在認識她初期就傳來父母的照片(左)，還說他們早已過世，而右側的照片則為他的好朋友，死於新冠肺炎。（圖／Elma提供）

Kim自我介紹時提到，他的父母親小時候就從香港移民美國並生下了他，但父母因故雙亡，獨留Kim，而他連最好的朋友也罹患新冠肺炎病逝。命運的「捉弄」還不只這樣，Kim傳了2張車子被撞毀的照片，說道，幾年前未婚妻劈腿，自己因為情緒失控出車禍，以致於在腦中留下血塊，經常出現頭痛或流鼻血的後遺症。Elma說，「他還會傳人中有一些血跡的照片給我，說他剛剛流鼻血，人很不舒服。」

▲Kim在聊天過程中不時會PO出流鼻血的照片，引起Elma的好奇和關心。（圖／Elma提供）

▲Kim在聊天過程中不時會PO出流鼻血的照片，引起Elma的好奇和關心。（圖／Elma提供）

▲當Elma提問，Kim順勢po出車禍照，解釋當時未婚妻劈腿情傷導致他情緒失控出車禍。（圖／Elma提供）

▲當Elma提問，Kim順勢po出車禍照，解釋當時未婚妻劈腿情傷導致他情緒失控出車禍。（圖／Elma提供）

有一天，Kim捎來訊息，「妳真是我的Lucky Star！」原來他接到公司指示，要到玻利維亞出差。Kim不但以「幸運星」形容Elma，還提到公司在減薪的狀況下，給了他一筆獎金，他會用這筆獎金寄包裹給Elma，包含現金、房地契、iPhone12以及畫家特別繪製的畫作。當時的Elma相信，Kim結束玻利維亞的出差後，就會到台灣與她見面，2人甚至討論到未來，Elma要辭掉台灣的工作，到美國和Kim一起生活。

被詛咒的王子，遇見了平凡的女孩，兩人最終攜手共度一生，童話故事裡的橋段，彷彿真的出現在Elma的生命裡。但，故事終究是故事。花了好幾個夜晚談心、訴苦的王子，終於露出真面目。

Kim在玻利維亞出差期間，寄送到台灣的包裹，原以為運費已經支付，沒想到，船運公司寄信通知Elma得支付上萬元的運費才能領取。接著，Kim抑制腦部血塊的藥沒了，麻煩Elma跨海請失聯的越南籍醫師買藥，寄送到玻利維亞。這兩件事情讓Elma很頭痛。

「我換算貨運的錢，要好幾萬塊，我就跟Kim說我沒有錢」，Elma以運費太貴為由拒絕領取包裹，避開了可能被詐騙的風險。但是沒藥可吃這件事，Elma心軟，於是聽從Kim的建議，透過微信聯絡上越南籍醫師，對方提到，藥品不便宜，買2罐藥就要付63000元，醫師為了讓Elma心安，還特別提供台灣帳戶。

▲Elma和醫師對話，她要求要看藥，事後提供匯款資料。（圖／Elma提供）

▲Elma和醫師對話，她要求要看藥，事後提供匯款資料。（圖／Elma提供）

第一筆費用匯過去了，Elma要求要看藥品，醫師說，藥已經包好，還回傳2張照片，表示圖中的藥品，和寄給Kim的藥品一模一樣，接著又要求Elma需支付國際運費，隔日她再分別匯2萬和14500元到醫師指定的第2個台灣帳戶。

隔天，Kim回傳訊息，表示自己收到藥了，感謝Elma的幫忙。不過，他隨後補充，有1罐藥掉在計程車上，希望Elma再協助買藥。Elma氣歸氣，但她還是選擇幫忙，再匯了2筆總額為55800元，到第3個台灣帳戶，此時的Elma冷靜思考，才驚覺自己真的被詐騙了。

先後匯款到3個台灣帳戶，算一算總共15萬3300元，將近16萬元的金額，終於敲醒了童話故事中的平凡女孩。Elma報警時，提供所有匯款資料給警方當證據，警方事後凍結3個帳戶，追查後發現，3個帳戶的持有者其實也被詐騙，戶頭還被當成人頭帳戶使用。

▲Elma發現自己受騙後，到警局報案，之後收到了處分書，文中發現當初匯款的帳戶，該持有者也被愛情詐騙。（圖／Elma提供）▲Elma發現自己受騙後，到警局報案，之後收到了處分書，文中發現當初匯款的帳戶，該持有者也被愛情詐騙。（圖／Elma提供）

▲Elma發現自己受騙後，到警局報案，之後收到了處分書，文中發現當初匯款的帳戶，該持有者也被愛情詐騙。（圖／Elma提供）*點圖可放大

Elma在訴訟的過程中發現，對方3人也是「被害人」，其中2人跟她一樣，都是被愛情詐騙後，被利用當人頭帳戶，把其他被害人轉來的錢，購買比特幣轉給對方；其中一人，就是把Elma匯的55800元，再掏出200元湊齊5.6萬購買比特幣。也就是說，這類愛情詐騙的行為，最終都回到原點—金錢詐騙。

▲Elma被騙了近16萬，匯出的3個人頭帳戶，其中2人也是被愛情詐騙的受害者。（圖／記者陳詩璧攝）

▲Elma被騙了近16萬，匯出的3個人頭帳戶，其中2人也是被愛情詐騙的受害者。（圖／記者陳詩璧攝）

Kim佈局1個月的詐騙，耗費Elma半年面對調解委員會，最終拿回9萬多元，損失5萬多元。她無奈的說，在報警之後，曾飆罵Kim是社會敗類人渣，更曾直接對Kim說「你就是詐騙集團」，但對方否認，甚至表示還是會來台灣，但要等一段時間。

而當Elma要求Kim還錢時，他又以還沒收到工程款，無法馬上償還當藉口，Elma終於認清了一切，封鎖Kim的line，事後搜尋當初認識的IG帳號，則早就被移除，今年解開line帳號，發現Kim照片早換人了，Elma認為Kim的人設是詐騙集團虛構的，使用的照片很可能是網路盜圖來的。

處於適婚的年紀，內心渴望愛情，卻在網路交友中遇見愛情騙子，未來還繼續用網路交友嗎？Elma說，自己還是不排斥在網路上認識新朋友，「但要是談到錢，一次經驗就夠了，之後一概不予理會。」而現階段的她，已透過朋友介紹找到新男友，展開人生新的一章。

相關新聞

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

照「騙」情人

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

Nissan「泰坦皮卡」新年式售價小幅調漲！SV車型開放選配午夜套件

快艇連兩年無緣聖誕大戰　洛城聖誕節主場空蕩蕩

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

只要在網路搜尋引擎輸入「戰地 詐騙」，就會出現各種堪比好萊塢劇本的情節，對象不管是男軍官、男醫師、男記者，還是戰地女軍醫，愛神的箭總能穿越防禦網射向有情人的心坎上，這是什麼樣的概率？「詐騙老梗！」趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯直接了當戳破美好泡泡。

「同張臉」開2千個帳號　大叔下場慘了

「同張臉」開2千個帳號　大叔下場慘了

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

關鍵字：

照騙情人盜照盜圖詐騙愛情詐騙軍事專家YouTuber黃竣民

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面