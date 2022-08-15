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社會 社會焦點 保障人權

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

記者潘姿吟／專題報導

這個世界上，有人會相信身家2,700億美元的特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）跟她求婚！堂堂的世界首富卻要求先匯50萬元台幣給他，才能夠辦婚禮，合理嗎？令人咋舌的網路交友詐騙事件，已經不是虛誕離奇的小說故事，甚至就在你身邊。

五官挺拔、有著熟男氣質，說起話來條理分明的Allen Lai，現年48歲，他經營YouTube頻道「Men's Game 玩物誌」有55.4萬追蹤。去年某天，他收到一位平常不太聯絡的女性鄰居傳來的訊息，一張他隻身站在誠品書店的照片截圖，還留了一句話：「你老婆知道你正在搭訕同社區的人妻嗎？」他知道，自己的照片又被盜用了。

▲知名YouTuber Allen照片遭盜用。（圖／記者梁建裕攝）

▲知名YouTuber Allen照片遭盜用。（圖／記者梁建裕攝）

當YouTuber已經7年的他，收過上百封警示私訊，對於照片被盜用這件事，早已見怪不怪：「因為都是簡體中文，受害者不是台灣人，盜用照片的人也不在台灣，我本來不想追究。」但事情仍然持續不斷出現，三天兩頭就有人截圖告訴他，「又在哪個網站看到Allen哥！Allen哥這次化身誰誰誰……」

他沒想到，這次竟然燒到台灣，燒到他居住的社區、騷擾了同大樓的鄰居，而且不只一人。還好，他曾經擔任社區管委會主任委員，大家對他的面貌並不陌生，受驚擾的鄰居們才能淡然看待、一笑置之。

但如果不是半個公眾人物呢？「很有可能走在路上，莫名其妙被罵、被揍、被討債！」這個說法其來有自。 

▲Allen提供的私訊中，其中一篇是社區鄰居問他，「你老婆知道你一直騷擾同社區的人妻嗎」。（圖／Allen提供）

▲Allen提供的私訊中，其中一篇是社區鄰居問他，「你老婆知道你一直騷擾同社區的人妻嗎」。（圖／Allen提供）

他秀出臉書多個陌生訊息，全部都是猛烈斥責，「你是李錦明吧！還我錢！」「終於被我抓到你了！不然法律上告你！」「你好，今天跟我聊天的是你嗎？」「這是不是你？」「請問這個徵婚帳號是你本人嗎？」

假頭像、假帳號的對話，不管是楊慶輝、Huang Lao、王浩宇、天行者、huwenk……等，都不是他，「我姓賴啊！」Allen大感無奈，自己照片被盜用詐騙的情況，已經誇張到無法想像。

詐騙集團設網戀圈套　女性受害人一籮筐

鍵盤對話，看不到被害人的眼淚，卻在字裡行間看到了心碎……

「我真的很受傷。如果不是你，我不希望再有人受害！」她們被騙走了錢，也被掏空了感情。

儘管如此，她們仍由衷希望，令她們深陷的是真愛、不是圈套。

「請問這是你本人帳號嗎？你是不是台灣人……我想了很久還是決定告訴你，有人用你的頭像欺騙我，一直叫我投資……後來我在網路上查到你，他說他就是你本人，叫做胡文康……所以是不是你本人呢？我心裡很難過，搞不清楚誰是誰了？還是……就是你本人和我聊天的……」

原以為遇到對的人，她們全心投入經營這段戀愛關係、攜手投資美好的未來，甚至自我揭露了個人資訊與私密照片，卻成了待宰羔羊，害自己置於險境，「怎麼辦？我有拍一張上半身的裸照給他。」

社群照片盜用猖獗　照片真正的主人也是被害人

當輿論焦點都集中在被詐騙的受害人身上時，照片真正的主人其實是另一個受無辜牽連的受害者。

在社群平台相當活躍的Allen，幾年前，因病開始重視健康後，經常在Facebook、Instagram分享日常的運動與生活。

▲ Allen有不少臉書陌生訊息都是來斥責他的。（圖／Allen提供）

▲ Allen有不少臉書陌生訊息都是來斥責他的。（圖／Allen提供）

平心而論，這是大部分人都會做的事。重視形象的Allen發文時，每張照片都經過精心挑選，不管是角度、姿勢或穿著打扮都極具個人品味，沒想到竟成了有心人的工具，讓自己意外蒙上了一層「騙徒」形象。

從未註冊交友平台的他，不曾意識到自己的照片會被盜用，直到有被害者在網路上以圖搜圖、直接和他聯絡。

Allen不只一次向平台檢舉他人假冒，也曾發動粉絲一人一票向社群平台檢舉，然而，平台審核的機制並不嚴謹，除非該帳號在該平台確實做出違規的事件（例如發送色情、暴力的訊息或照片），否則要讓這些假帳號遭到停權處分，其實相當困難。

做不到實名制的社群平台，成了詐騙集團取之不盡用之不竭的彈藥庫，詐騙集團才會如此猖狂。

詐騙無所不在。過去的認知是，人只要刻意遠離已知的危險，就不會被波及。但科技與網際網路的發展已經全面改變人類的生活，現在的世界，即使人在家中坐，禍也可能從手機和電腦來。我們可能得意識到的現實是，數位化的世界，危險呈現的方式已經完全改變，人人都可能是被害人。

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