直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿　警：能救一個是一個

記者游宗樺、黃翊婷／連線報導

近期頻傳台灣人遭詐騙至柬埔寨，引發外界關注，《東森新媒體ETtoday》今日（16日）一早直擊桃園機場第二航廈人潮爆滿，航空公司飛往東南亞的聯合報到櫃檯大排長龍，包含前往柬埔寨金邊的航班，不過，多數都是團體出遊。「我們站在這邊，能救一個是一個」，警方透露，目前會先針對風險較高的族群進行談話，包括年輕的獨行旅客、行李較少的散客以及單親家庭，暫時沒有發現特別的狀況。

▼▲航空公司報到櫃檯人潮爆滿。 (圖／記者游宗樺攝，下同）

航警私下表示，事件爆發初期有比較多疑似被誘拐的散客，聲稱要去一個星期或一個月，攜帶的行李卻很少，這些人警方都會特別關注；此外，為了避免年輕人被誘騙出國，有時也會找年輕的獨行旅客關心，大多數人都是以去玩當作理由答覆。

▼▲警方在機場舉牌提醒，若真有人受騙，希望能救一個是一個。

「我們站在這邊，能救一個是一個。」現場警員舉著告示牌，提醒民眾前往海外工作務必提高警覺，警員透露，曾盤查到一名單親爸爸，考量到單親的風險較高，所以立即上前關心，經過談話確認對方一切正常，就沒事了，還遇過有人趕飛機，直到關櫃前一刻才跑來報到。

而《東森新媒體ETtoday》今日（16日）一早直擊桃園機場第二航廈，飛往東南亞的聯合報到櫃檯人潮爆滿，民眾帶著大包小包的行李排隊等待辦理登機手續。警方表示，近期在各單位的強力勸導之下，疑似人蛇的狀況少了很多，16日一早大約盤查10名旅客，大多數都是團體出遊，並沒有特別狀況。