南投議長國小畢業2年變碩士　林靜儀：蠻意外寫出這麼專業的文章

記者呂晏慈／台北報導

國民黨南投縣議長何勝豐遭爆料，2014年學歷還是國小畢業，卻在兩年內搖身一變成為生物資訊醫學工程碩士，而何回應「要他完全自己寫論文不可能，是有參考別人」等語，引發熱議。對此，曾為南投縣民的民進黨立委林靜儀今（15日）狂酸，這篇論文與專業緊密相關，「蠻意外南投縣的議長可以寫出這麼專業的文章」。

▲南投縣議會議長何勝豐。（資料照／翻攝「林靜儀醫師溫柔堅定新中二」臉書粉專）

何勝豐近日被爆料，他在2016年6月完成的亞洲大學生物與醫學資訊學系碩士論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝族群之關聯性探討」，竟和當時擔任其祕書的羅崴騰碩士論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」內容幾乎一樣，兩人還在同一名教授指導下同時從亞洲大學畢業。

林靜儀表示，她比較了兩份論文，應該是有利用健保資料庫去跑數據，其論文題目與專業緊密相關，不過指導教授也不具醫療背景，猜測應該就是在做資料處理分析。

林靜儀說，最近大家都在研究論文，蠻意外南投縣的議長可以寫出這麼專業的文章，她的辦公室長期關注身心障礙病友相關議題，也長期關注醫療資料庫的資訊，她相信未來南投縣在相關議題上，議長應該會給予支持，非常希望過去她在南投推動身障病友日照、活動等議題，可以獲得議長本著他的專業來支持。