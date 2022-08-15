公車預約制被笑「不知所云」！蔣萬安競辦：韓國印度都推動





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對陳時中競選辦公室今（15）日針對國民黨台北市長參選人蔣萬安公車預約政策發表評論，蔣萬安競選辦公室表示，韓國、印度等鄰近國家都已施行或即將施行公車預約制度，顯見該制度確實有其可行性。

蔣萬安競選辦公室表示，樂見陳時中團隊終於擺脫口水，針對政策進行討論，交通政策攸關全體市民福祉，無須以黨派對立、斷章取義，或扭曲對方政策之方式進行討論，且目前在亞洲鄰近各國首都，如韓國首爾、印度德里等，都已施行或即將施行公車預約制度，顯見該制度確實有其可行性。

蔣萬安辦公室說明，依據印度媒體今年8月初的報導，德里計畫改進現有公車服務，未來將推出以app訂位方式運營，企圖吸引民眾減少使用私家車，多使用大眾運輸工具。

蔣辦補充，根據首爾市政府官方網站的說明，首爾市已於2019年4月1日推出乘車前可致電預約的「低地板市內公車預約系統」，全市共有3,366台低底盤公車提供預約，讓乘坐輪椅之身障人士也能預約，司機並可事先掌握哪個公車站有身障乘客乘車需求，引導他們上公車。

蔣辦表示，針對公車預約制度做了詳細說明，蔣萬安已於12日在臉書發表，強調政策是為了協助很多弱勢族群的朋友，包括身障者、孕婦、老人家，或是推嬰兒車的爸媽；而從首爾、德里等國外案例就可看出，公車預約制絕對有其可行性，也絕對能對弱勢族群有實質幫助。

蔣辦也說，先前部分綠營人士對公車預約制多加扭曲嘲諷，既缺乏對未來數位科技能力實踐的想像，也缺乏對弱勢族群的照顧之心，「其他國家首都做得到，台北市當然也能做到」。