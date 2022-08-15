台灣基進合體陳其邁組「邁蓁胖戰隊」　好綠+1力拚議會過半

▲台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁以及楊佩樺，今日搶先與高雄市長陳其邁合體，掛上多面聯合看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁以及楊佩樺，今日搶先與高雄市長陳其邁合體，掛上多面聯合看板，表態支持陳其邁市長連任，力求本土陣營在高雄市議會能夠過半，並且表示「邁蓁胖戰隊成形！力拚議會過半、好綠+1」。

台灣基進林園大寮區市議員參選人楊佩樺指出，「邁蓁胖戰隊」中的「胖」就是自己，過去透過「可以胖 不能壞」的看板標語，除了展顯出每個人都擁有身體自主權之外，更是想告訴所有吃相難看的市議員們，千萬不要以為高雄市民不知道他們有多壞。而今天所組成的「邁蓁胖戰隊」繼續延續自己胖胖的稱號，在行程過程中遇到陳其邁市長，也都會被特別詢問有沒有吃飽，好好吃飯、好好打選戰的胖胖是十分健康的！

▲台灣基進合體陳其邁組「邁蓁胖戰隊」，力拚議會過半、好綠+1。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊佩樺表示，離開護理師的崗位投入選戰至今，就是希望能淘汰掉不斷扯高雄後腿的人，前有嘲諷高雄流行音樂中心只能借廁所的邱于軒，現在又來一個瞧不起台灣IP的柯志恩，這種專門唱衰高雄的惡質選舉風氣，就是要讓「邁蓁胖戰隊」上場，本土派一起全力支持邁邁市長連任，讓蓁蓁和胖胖進到市議會，淘汰這些整天只想消費高雄，根本無心推動城市進步的政客！

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁強調，議會本土派過半就是讓高雄的本土執政更加穩固，陳其邁市長上任兩年的時間，不僅要收拾韓國瑜留下來的爛攤子，更要面對親韓議員們脫序的質詢監督，甚至要求陳其邁市長邀請韓冰、白冰冰來代言高雄，議會過半就是要讓市政回歸正常的討論，才能讓高雄持續進步。

▲台灣基進合體陳其邁組「邁蓁胖戰隊」，「好綠」是指所有真心為台灣打拼的本土隊友，以台灣和高雄的利益為優先。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雨蓁指出，「邁蓁胖戰隊」中的「蓁」除了是自己的名字之外，其實也包含自己參政至今堅持說真話的含義，從2018年力抗韓流，以及過去在中二選區說真話挑戰顏家，如今堅持說真話來捍衛高雄。台灣基進和民進黨在中二選區能不斷創造奇蹟，正是因為本土派能夠團結向前。

「好綠」是指所有真心為台灣打拼的本土隊友，以台灣和高雄的利益為優先，市政交由陳其邁市長來繼續執政，議會讓台灣基進一同加入監督的行列，讓「邁蓁胖戰隊」一起為高雄打拼。