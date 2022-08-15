超狂！她募款想參戰高市議員　20萬登記保證金花6天就達標

▲反萊劑醫師蘇偉碩妻子王文心確定參選三民區高雄市議員。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

在8月8日宣布參選三民區高雄市議員的反萊劑醫師蘇偉碩妻子王文心，今（15）日表示在公布募款帳號後，6天內湧入74筆匯款與一筆親送捐款，第一階段登記參選100萬保證金的募集已經達成。她也宣布進入第二階段的募款與設立「市民直接問政委任書」簽署站的階段。

王文心表示，十分意外更感謝所有捐款人的支持與鼓勵，她原本以為到8月底正式登記前夕，還必須緊急呼籲捐款來繳交登記保證金，否則參選計畫也只能中止，沒想到才在臉書呼籲徵求2000位市民一人一百元共同提名，短短6天就有75筆捐款，其中100元捐款就有33位，約佔捐款人的45%，1000元以下的捐款人達到八成，讓她感受到一般選民的強大熱情。

王文心進一步表示，這次大膽以素人參選，背後沒有知名政黨的支持，主要是想替平常人和年輕人創造21世紀民主的新氣象，打開一條不是用金錢勝選的道路。畢竟不是人人都可以是林智堅，從立委助理靠著政黨大老的提攜，第一次參選就當選新竹市議員，第一任議員任內就參選新竹市長勝選，甚至差一點就會在今年底不到50歲就任直轄市長，回顧他發跡的過程與施政的經歷，其實就是砸大錢包裝年輕清新形象獲勝，但絕大多數的平常人和年輕人是不可能有這樣的機會的。

針對高雄市政，王文心提出第一波兩項政見，要求現在兩位市長選人陳其邁和柯志恩正面回應。第一項政見是高雄市政府應立即公告實施鋼鐵業空氣污染加嚴標準。她指出，每年10月到隔年3月是台灣的空污季，高屏地區則是空污重災區，高雄市民每年在空污季都要淪為空污難民，籠罩在有毒的空氣污染中呼吸長達半年之久。

根據世界衛生組織報告，空氣汙染是確定的人體致癌物，會引發肺癌等癌症，醫學研究也證實，空污染物中的PM2.5會導致兒童的肺部發育受阻，甚至有研究發現空污嚴重地區的COVID-19重症比例風險會增加。

王文心指出，但是相對於台中市政府已經在今年6月9日預告第三次修正鋼鐵業空氣污染加嚴標準，高雄市長陳其邁號稱「緊緊緊」，然而原本環保局期待要在去年底公告施行的高雄市鋼鐵業空氣汙染加嚴標準，卻至今尚未公告施行。其中究竟有甚麼山大的壓力，請寫過台大公衛碩士論文的陳其邁市長出來面對。

另外，王文心提出第二項政見是要求高雄市政比照新加玻政府，全民免費配發新冠肺炎快篩試劑10劑，郵寄到府。她表示，自從4月6日陳其邁參與的總統官邸防疫會議後，高雄市民因染疫死亡人數已經高達871人，其中最大的原因之一就是政府在快篩試劑不足的情形下就貿然決定棄守清零，在沒有配套措施下就倉促要全民與病毒共存，造成許多民眾沒有快篩，沒有抗病毒藥物下，死於非命。

上週開始，BA.5疫情已經逐步升溫，為了防範傳染力更強的BA.5造成更多市民染疫死亡或留下後遺症，高雄市政府應比照兒童染疫死亡數極低的新加坡政府，全民免費發放快篩試劑10劑，郵寄到府。

王文心指出，新加坡政府從7月18日起為了因應BA.5疫情已經全面郵寄快篩試劑到每戶人家，一戶人家可以收到兩盒共10劑，而這已經是新加坡政府第三次全面發送免費快篩試劑了。