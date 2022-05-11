萡子寮漁港進化水產精品加值園區　獲內政部都委會審議通過

▲雲林萡子寮港現因泥沙淤積，早期熱絡盛況不再。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

萡子寮漁港位於雲林四湖鄉，曾是雲林縣唯一不積沙的港灣、數百艘船筏出海作業的重要港口，1993年辦理市地重劃完成後僅雲林區漁會等機關進駐，其餘之住商用地大多未開發呈現荒涼景象，雲林縣府透過都市計畫變更劃設用地，擬將打造為水產精品加值園區，該計畫業於昨（10）日獲內都委審議通過。

雲林縣政府說明，萡子寮漁港因外海沙洲變動、漂砂淤積影響航道，船筏進出均受到限制，導致漁民出海作業困難，使得昔日漁港繁榮盛況終究走向沒落，再加上地理環境上係屬「風頭水尾」不利居住及商業發展，致使該特定區有雲林區漁會等零星建築外，其餘均呈現未開發之荒涼景象。

縣府指出，為促進萡子寮漁港特定區的整體發展，考量時空環境變遷等因素，亟待將以住宅區開發型態轉為產業型開發，以建立產業發展為核心的空間型態，以改善漁民從業環境，活絡地方漁業及相關產業經濟為目標，期能有效引進民間資源投資，引導土地及建物開發使用，以帶動萡子寮漁港再發展。

將原計畫部分住宅區及工業區轉變為產業專用區，調整後將釋出產業專用區面積約24公頃，較原計畫增加約20公頃產業發展用地；其中部分產業專用區為雲林縣有得以都市計畫變更公告實施後立即進行標售，引進廠商進駐，增加就業人口，帶動地方發展，至於其他國有及農田水利署之土地，雲林縣府亦將積極媒合業者與國財署等機關合作開發。

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