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王世堅不挺林智堅挨轟　蔣萬安「給respect」：民進黨說真話很難

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

台大日前撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅碩士學位，儘管民進黨主席蔡英文下令全黨力挺林，但民進黨台北市議員王世堅這次逆風喊，「不要挑戰社會的智慧」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，雖然不同黨派，但要跟王世堅respect，也批民進黨幫派治國，要說真話很難。

王世堅針對這次林智堅論文案，他表示，「不要挑戰社會的智慧」，此話出來後，有側翼網軍，認為只要質疑林智堅就是中共同路人，王世堅說，台大質疑林智堅抄襲，他認為侵犯台大，等於侵犯到台灣的共同驕傲和光榮，如果台大都是中共同路人？那就大家都去當中共同路人吧。

蔣萬安今（12）日上午出席參訪欣欣客運木柵站，受訪時被問起林智堅參選到底一事。他表示，林智堅昨天強調參選到底，還認為國民黨操作，國民黨祝福林智堅堅持到底，陳時中繼續力挺，很期待看到林、陳兩人站台的畫面。

蔣萬安也說，這次事件，他選擇挺台大，民進黨包括陳時中選擇挺抄襲的林智堅，就讓民眾自己解決。蔣也說，「雖然屬於不同黨派，但我要跟王世堅respect」，現在民進黨內很難說出堅持是非的話，因為民進黨幫派治國，要能說出真話很不容易。
 

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