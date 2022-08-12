「挺堅還是信台大」陳時中不選擇　提葉克膜事件：讓體制來證明

▲陳時中出席「阿中與志工相見歡」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台報報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但黨內仍有不少異音。面對柯文哲要求講清楚「信台大還是信同志」，民進黨台北市長參選人陳時中則提柯當年的葉克膜、器官捐贈疑雲，當時自己受訪時說，沒有明確證據不宜斷然下結論，「同樣的，林智堅候選人這事情他也是一樣的態度，讓體制來證明，不用我們來選擇」。

林智堅的論文案是否會影響到選情？陳時中說，「很難做這樣的判斷」，接著話鋒一轉，表示今天有看到柯市長說他是選擇相信林智堅，「我想我這幾天的態度很清楚，這事情是有關於學術倫理，是一個專業的事情，那在體制內可以解決問題就應該在體制內解決」，目前沒有什麼選擇，所有證據還是經過體制驗證。

「同樣的態度，我是沒有變過。」陳時中接著說，必須強調，幾年前柯市長在選舉的時候也曾經受過葉克膜、器官捐贈一些書籍的困擾，「我記得那時候當部長在立法院訪問我的時候，這事情怎麼樣，我說這些事情都是關個人的名譽，沒有明確證據就斷然下結論都是不好的事情」，同樣的，林智堅候選人這事情他也是一樣的態度，讓體制來證明，不用我們來選擇。

媒體追問，學倫會是否會太草率？陳時中說，學倫會有做出撤銷學位決議，必然可以在教育部做申訴，是有這樣完整的體制來決定這些事情。

至於蔣萬安大酸「挺抄跑」？陳時中說，沒有什麼特別證據，林智堅這事情他講得非常清楚，立場一向沒有改變過，「大家要用事實來證明，這都關係到每個人名譽，很草率的做評判，坦白講都有點不道德」。

而是否會提前從「挺堅列車」上跳車？陳時中說，讓體制證明事實就好。他也說，學倫會做出結論後，還有救濟管道，就像司法案件也有有一審、二審制度在。