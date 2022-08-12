王世堅逆風被抹成中共同路人　柯文哲看了也說：太過分！

▲柯文哲出席「2022亞太永續行動博覽會」 永續城市高峰會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但仍有不少異音；其中，向來立場鮮明的議員王世堅，此次逆風喊話「團結不能黑白不分」，竟被打成中共同路人。對此，台北市長柯文哲也說，「你說王世堅都是中共同路人了，這也太過分了」。

柯文哲說，事情發生就發生，常常這樣，這種事情難道是一天造成的嗎？其實從李眉蓁的中山大學，中華大學，台灣大學都有，這就不是個案，所以應該不管教育部出面還怎樣，還是要做個檢討。

「常常看到個案，坦白講，不出來選舉也沒有人會知道。」柯文哲喊話，講明白，林智堅8年前選舉也吵過，當時也不了了之，所以才發生第2次。比較務實看，不然就誠實面對問題，教育部出面，至少已經3個大學有，如果這樣就一定不是個案，大家檢討一遍，什麼在職碩士班，看怎麼拿出來討論。

至於王世堅說團結不能黑白不分，卻被打成中共同路人？柯文哲無奈，「我看王世堅喔，唉，算了」，王世堅是中共同路人？哇，可憐哪。一個政黨也不要一言堂，總是有各種聲音，「你說王世堅都是中共同路人了，這也太過分了」。

另外，高嘉瑜同樣也是民進黨內少數的「異音」，柯文哲說，高嘉瑜算是好朋友，只是講話比較誠實。柯說，蔡英文總統在中常會這樣宣示的時候，他很驚訝，「整個會場裡面沒有人舉手說主席要再討論一下？這才是國家的危機」，一個人也許被蒙蔽、有私人關係，可是你整個黨的高層都沒意見，「這實在是奇怪，每次在嘲笑大陸怎樣，我看我們自己才要檢討」。