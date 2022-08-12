陳明通護航失敗遭檢舉違反學倫　教部：已轉給台大處理

▲陳明通護航林智堅失敗，王鴻薇向教育部檢舉陳明通違反學倫，並轉給台大處理。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆發碩士論文抄襲案，台大9日認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，而台北市議員王鴻薇日前也向教育部檢舉林智堅的指導教授陳明通違反學倫，教育部今（12日）表示，已經收到王鴻薇檢舉，教育部依照程序轉給台大處理；台大稍早表示，已收到教育部轉來函文，依程序處理中。

台大日前召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，國圖也已經將林智堅碩論下架，教育部也在日前收到台大作成決議公函。

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教育部長潘文忠昨（11日）也表示，台大在9日將論文審定結果送到教育部，有關學倫相關事件，教育部都是請各學依照學位授予法及專科以上學校學術倫理審議方式處理，一切依法做相關處置，若當事人對自己的審定結果不服，依法、依程序可向教育部提出訴願，但目前還沒收到相關訴願申請文件。

不過，由於林智堅的指導教授、國安局長陳明通，外界也認為陳有違反學倫問題，台大在本週二記者會上也表示，學校已接到陳師檢舉，後續會依照學術倫理相關辦法進行調查及審定，而北市議員王鴻薇日前也向教育部檢舉陳明通違反學倫，教育部則證實，並指8月2日收到涉及學術倫理檢舉案，教育部已依照程序函轉學校（台大）處理。



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