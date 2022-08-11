雲林百年醬油廠通過觀光工廠標章今揭牌　顏清標出席喊讚

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府輔導瑞春醬油公司申請「瑞春醬油觀光工廠」。今(11)日於瑞春醬油有限公司舉辦揭牌儀式，雲林縣長張麗善、建設處長李俊興、董事長林淑媛、總經理鍾政衛、副總經理鍾政峰及鍾政達，連大甲鎮瀾宮董事長顏清標也到場與會共同揭牌，恭賀西螺百年醬油廠正式成為雲林第11家觀光工廠。

▲「瑞春醬油觀光工廠」今(11)日舉辦揭牌儀式，縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、西螺福興宮董事長楊文鐘到場與會，恭賀西螺百年醬油廠正式成為雲林第11家觀光工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

瑞春醬油公司董事長林淑媛表示，在瑞春醬油觀光工廠內不僅可以看到瑞春一路走來的歷史痕跡， 更是全台唯一醬油製程透明化參觀，從黑豆的蒸煮、製麴到下缸日曝、裝瓶、包裝等，可以一探醬油所有釀造過程，到此不僅可以欣賞全台最大最多的甕場，還可品嚐到傳承百年、風味不變的甘醇醬香。

▲「瑞春醬油觀光工廠」今(11)日舉辦揭牌儀式，縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、西螺福興宮董事長楊文鐘到場與會，恭賀西螺百年醬油廠正式成為雲林第11家觀光工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，四代傳承的瑞春醬油已經有百年歷史，在地生產，遵循古法製作黑豆醬油，瑞春醬油工廠在創立第101年通過評鑑成為雲林地11家觀光工廠，除了釀造過程一目瞭然，而且廠內擁有約2500多個古早陶甕，是全台最多醬缸曝曬甕場，真的是有夠「讚」！全國遊客一定來親自體驗。

▲「瑞春醬油觀光工廠」廠內不僅可以看到瑞春一路走來的歷史痕跡， 更是全台唯一醬油製程透明化參觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林有很多特色傳統產業，縣府近年積極推廣在地好景、美食、伴 手禮及輔導傳統產業升級轉型，瑞春醬油有限公司在2021年接受雲林縣政府建設處及經濟部工業局的輔導下，成功升級轉型於2022年正式申請通過經濟部觀光工廠評鑑，非常恭喜瑞春醬油有限公司，也歡迎大家來西螺品味百年好醬油，體驗漫遊雲林獨特的魅力。

▲瑞春醬油工廠內擁有約2500多個古早陶甕，是全台最多醬缸曝曬甕場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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