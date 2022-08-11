挺堅＝看不起台灣人！　張善政競辦批：民進黨挑戰民意

▲張善政競選辦公室發言人何元楷(左)重批，民進黨挺堅到底就是挑戰民意！（圖／擷取自何元楷臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷11日指出，台灣民意基金會今天公布一份民調，民調中針對「民進黨桃園市長候選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應退選？」，結果顯示有48%認為應該退選；28.3%認為不應該；16.1%沒意見退選。

其中，桃園市有62%的市民認為應該退選，何元楷重批，桃園人對林智堅論文抄襲及硬拗的不滿，林智堅還有臉繼續選嗎？而這份民調，充分顯示多數台灣民眾不能夠接受一個論文抄襲，沒有誠信的人參選桃園市長。尤其現今，林智堅被台大學倫會認定抄襲，嚴重違反學術倫理，因而撤銷林智堅碩士學位。

台大學倫會依照嚴格的審查模式，且成員是由具權威性的各專業專家學者而組成，最後以不記名投票的方式，認定林智堅抄襲，並決議撤銷他的碩士學位。如此嚴謹的審查，林智堅不接受結果，仍要「堅」持硬拗，並裝無辜的說自己是受害者，看了真是讓人民跌破三觀，林智堅裝無辜硬拗的行為，真是「把不要臉發揮得淋漓盡致」，毫無羞恥心。

所以，挺堅到底不只是不尊重學術自主，更是看不起台灣人。既然現在民調數據都已經出來了，難道林智堅還要繼續挑戰人民的智慧嗎？蔡英文難道還要挺堅到底嗎？希望民進黨不要看不起台灣人，不要把桃園人當愚民！數據都已顯示多數民意認為林智堅應該退選，更何況台大學倫會都已經認定林智堅抄襲並撤銷學位，相信未來認為林智堅該退選的比例會再增高，民進黨還不換堅嗎？