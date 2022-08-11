3千元藍芽耳機廟前被偷　臺西警細心追查...3天逮賊物歸原主

▲警方呼籲，安全帽如有加裝設備，離開時應收妥或帶走，避免成為宵小覬覦目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮一名徐姓民眾日前一如往常騎車上班，將裝有藍芽耳機的安全帽放於機車上並停在廟前廣場，不料下班時發現安全帽上、加裝要價3千多元的藍芽耳機不翼而飛，立即向警方報案求助。臺西警分局橋頭派出所獲報後，派遣警員羅智遠立即前往處理，經3日清查比對揪出竊賊何嫌，找回耳機並將竊賊移送法辦。

警方說明，徐姓男子在工程行上班，平時機車均固定停在廟前廣場，安全帽就掛在車上，案發當天下班時立刻發現安全帽上的藍芽耳機不見了，損失折算現金約3800元。警方依據廟方提供的資料清查，發現一名身穿深色上衣的男子曾騎著機車在廟前徘徊相當可疑，鎖定該男子進行訪查。

員警找到50歲的何男，他見警方突然找上門嚇得啞口無言，看到警察出示相關證據時更是百口莫辯，警方請其到所說明，依竊盜罪嫌函送法辦。被害人徐男獲警方通知找回失竊的藍芽耳機，他感動地表示自己賺的是辛苦錢，3仟多元真的是一筆不小的開銷，耳機在3日後失而復得也是警方認真辦案的最佳證明。

臺西警分局長黃念生除肯定員警認真辦案的態度，也提醒民眾，停車時要停放在安全的位置，可選擇照明佳、監視錄影器可照到的範圍，萬一發生事故，可提高找回失物的機會。

▲雲林徐姓民眾將裝有藍芽耳機的安全帽放於機車上，未料下班時發現要價3千多元的藍芽耳機不翼而飛 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►夫妻門口公園有樹成「困」偷砍了 民俗專家「一個字」急喊錯

►「被遺忘的男童」圖書館待整天 道出失業單親媽無奈囧境

►一張佛心釣客掃地照獲千讚 意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

►雲林安定幼兒園創園3年 獲全國教學創新KDP特優獎

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼 咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了

