「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

▲一名失業的母親將孩子留在圖書館看書，一整天忙著找工作、應徵而忘了時間接孩子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港警分局本月5日接獲北港鎮圖書館人員報案，表示有一名3-4歲男童，從早上10點多一直待到傍晚，家長都沒來帶回。警方趕到現場安撫男童，經過耐心哄騙及瞭解情況，順利查出孩童身份，原來是一名失業的母親忘了時間還沒來得及接孩子。

北港警分局北辰派出所警員吳隆鑫、楊子涵8月5日執勤時約傍晚17時接獲圖書館報案指出，圖書館即將關門，但館內尚有一名年約3-4歲男童還沒有人接回，在館內待了一天未見有人陪伴，警員立即趕往，到場後剛開始男童看到警察，才發現找不到媽媽非常緊張害怕，哭得唏哩嘩啦，根本問不清楚父母身分。

▲警員將男童帶回派出所，買了麵包與零食，最後男童報出自己的名字，警員順利找到其母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



2名員警趕緊買了零食給他吃，慢慢安撫男童情緒後一邊了解情況，男童向警員報出自己的姓名，員警運用警政系統及戶役政查詢，終於查出男童身分並順利找到母親，才發現原來是失業的媽媽忙著找工作應徵，一時忘了休館時間趕往接回男童。

男童母親對員警表示，因近期失業，忙找工作且身邊並無親友可以委託幫忙照顧，不得已將男童留置在圖書館，對於自身行為十分懊悔，也感謝警方在孩子走失期間的細心照顧。為保護這些小朋友的安全，警方盡可能與小孩母親溝通，避免發生令人遺憾的事情。

雲林縣政府社會處表示，目前該案已請社工前往了解評估男童與母親情況，另，單親家庭遇到經濟、親子議題等困難，可以前往雲林縣政府在本縣六個警分局區設置的社會福利服務中心求助，將有社工提供諮詢及協助：

虎尾區社會福利服務中心：虎尾鎮光明路70號1樓，05-6313535

西螺區社會福利服務中心：西螺鎮中山路227號3樓，05-5879072

北港區社會福利服務中心：北港鎮公園路332號，05-7834492

台西區社會福利服務中心：台西鄉中山路293號，05-6980287

斗六區社會福利服務中心：斗六市府前街58號，05-5371007

斗南區社會福利服務中心：斗南鎮莒光街33號，05-5977676。

▲警員將男童帶回派出所悉心照顧，買了麵包與零食必陪伴安撫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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