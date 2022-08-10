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社會 社會焦點 保障人權

夫妻門口公園有樹成「困」偷砍了　民俗專家「一個字」急喊錯

▲雲林民眾認為家門外的公園樹木正對門口形成煞氣影響運勢。（圖／民眾提供）

▲公園為社區共有綠地，上月遭鋸除樹木共有3棵，分別是香椿樹、龍眼樹、仙桃樹，園內綠樹都已種20餘年。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一處社區旁的小公園日前由公所的派工修整樹木，遭民眾投訴，竟任由一對黃姓夫妻任意指使將樹木修成光禿之外，更偷將已成蔭的3棵樹鋸除，經向縣府檢舉後因該處屬公所管轄，案件轉給斗六市公所處理，疑因耗時、溝通不良造成民眾怒批公家機關無作為。

斗六市這小公園原本綠意盎然，有里民與里長向公所反應，汛期將至希望將茂密的樹枝葉進行修整，公所指出，派工修整會視季節、樹種及數木大小進行修剪，因逢汛期亦有大風雨、颱風所以修剪的強度會比較高，長枝葉速度快的樹木就會修得比較禿。

投訴人向媒體表示，上月8日有工人到公園修剪樹木，13日上午上班前發現鄰居一對夫妻倆將仙桃樹鋸除，理由竟是因為該樹擋到家門，觸犯民俗上風水禁忌。遂將黃姓夫妻砍樹經過拍下向雲林縣政府縣長信箱舉發，卻獲她應該向公所檢舉的回應。

▲雲林民眾認為家門外的公園樹木正對門口形成煞氣影響運勢。（圖／民眾提供）

▲雲林一對夫妻認為家門外的公園距離20公尺遠的樹木正對門口形成煞氣影響運勢，便將其砍除。（圖／民眾提供）

投訴人詢問市公所後，應要求將完整檢舉內容郵寄，卻又接到縣府窗口來電詢問「為何當時怎不立即報警，將鋸樹者以現行犯處理？」聽得投訴者好傻眼「擅自砍伐公園綠樹者未遭開罰，善意檢舉人卻被質疑不報警」。

據了解，公園為社區共有綠地，上月遭鋸除樹木共有3棵，分別是香椿樹、龍眼樹、仙桃樹，園內綠樹都已種20餘年，工人來修整當天，應黃姓夫妻要求，分別將靠近水溝處的龍眼樹和香椿樹鋸除，但過沒幾天，仙桃樹疑似是被黃姓夫妻砍掉。公園義工說，「這些樹都2、30年，實在很不捨，如果是這個原因(指風水)，那所有樹都要被砍光了！」

斗六市公所主秘楊劍銘表示，該處公園確實由市公所管轄，初步詢問黃姓夫妻，因認為該樹無價值又礙眼，於是未經申請同意，便逕行將樹砍除，已違《雲林縣公園管理自治條例》第7條之4「故意毀損花卉、草皮、樹木或公園設施」。將通知行為人到案說明並祭出裁罰，可處600元以上6000元以下罰鍰，並按次處罰。不過，念在兩人初犯，首次開罰600元。

斗六市公所也提醒，公園內一草一木均為公有，使用公園務必符合管理條例規定，民眾若在園內烤肉、辦活動均需事申請，切勿當成自家後花園恣意砍伐林木，以免觸法遭罰。

針對有民眾認為門口有樹形成「困」阻擋運勢，民俗專家李寶全表示，門的象形文字就是兩扇門，若中間有一個木叫作閑，氣定神「閑」，意涵氣場平順而延長。李寶全說，人的氣場、磁場本來就時強時弱，與風水其實沒有太直接的關係，若遇不好的風水可以先尋求溫和的方式化解改煞，以八卦鏡、山海鎮等化解即可千萬不可觸法，否則還沒庇佑就先遭罰怎麼會好運。

▲雲林民眾認為家門外的公園樹木正對門口形成煞氣影響運勢。（圖／民眾提供）

▲小公園原本綠意盎然，有里民與里長向公所反應希望進行修整，因逢汛期亦有大風雨、颱風所以修剪的強度會比較高，長枝葉速度快的樹木就會修得比較禿。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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