要侯友宜改變國民黨！　他嗆林佳龍拿「抗中保台」：最廉價的選舉方式

▲葉元之嗆林佳龍又出「抗中保台」打法 。（圖／葉元之提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨副主席夏立言近日訪問中國大陸，引發外界關注及疑慮，民進黨新北市長參選人林佳龍今呼籲新北市長侯友宜發揮改變勇氣，導正國民黨。新北市議員葉元之也批評，林佳龍跳出來打「抗中保台」的議題，一點也不令人意外，因為這對民進黨來說是最廉價且輕鬆的選舉方式。

葉元之指出，林佳龍宣佈參選一個月了，他還是依舊維持「懶惰」的競選風格，不跑基層，也不認真了解新北市政，只會提出空洞的競選口號，噴政治口水，今天會跳出來打「抗中保台」的議題，一點也不令人意外，因為這對民進黨來說是最廉價且輕鬆的選舉方式。

葉元之提到，林佳龍其實最有「改變的勇氣」，當初台中市長選舉落敗，說絕對不離開台中，沒多久就「改變」，跑去台北做交通部長；前一陣子堅持要選台北市長，講了24次不選新北，後來台北沒爭取到，一夕之間「改變」，跑來參選新北市長。

葉元之說，雖然侯友宜跟林佳龍都有「改變的勇氣」，但侯友宜是不畏地方反彈，堅持做對的事，目的是推動市政；而林佳龍的改變，是為追求個人政治利益，拋棄誠信與尊嚴，這一般稍有道德的人都做不到，真的很需要「勇氣」。

葉元之再說，林佳龍選新北市長，卻一天到晚講「有國際觀」，不是說國際觀不重要，而是市政攸關市民生活，方方面面都要顧到，林佳龍只在乎新北市「姊妹市有多少」，不在乎「行政區」有多少，他「關心兩岸」，卻完全不關心市民的明天，在政治口號裡「一堆大」，卻不理小市民想什麼，實為「不可思議的練武奇才」。

葉元之建議林佳龍，「再度發揮改變的勇氣，棄選新北，宣布參選2024總統，比較符合你現在的調調」。

