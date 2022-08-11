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于美人：拜登一篇文章抄襲「11天火速退選」　千人淚推：反觀台灣

▲▼拜登解除隔離發表全國演說表示，「感覺很好」。（圖／路透）

▲于美人臉書分享，美國總統拜登過去曾因為文章抄襲而宣布退選。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

知名主持人于美人粉絲團追蹤人數高達88萬人，她日前在臉書發文分享一段真實故事，指出美國總統拜登（Joe Biden）多年前競選民主黨總統初選時，被指控就學時期文章涉嫌抄襲而火速退出選舉，文章一出，立刻引起網友共鳴。

于美人9日在臉書發文表示，「時間是1965年，他在念大學法律系時，發表了一些法律評論。1987年他首度參加民主黨總統初選時，被人挖出來說當年的其中一篇文章抄襲，事發11天後，他宣佈退出競選。」

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于美人接著指出，不過時隔33年後，2020年他再次參加總統選舉，勝選！這一年他已78歲，他的名字叫喬拜登，正是第46任的美國總統。于美人補充說明，當年同為民主黨總統參選人的Gary Hart因為婚外情退選，拜登因抄襲退選。

該篇貼文發表至今已經累積6千多人按讚，不少網友也呼應，「誠實，世界級政治人物的素養。無奈我們的社會只有政客」、「人活一世能留下的就是名聲和品德，佩服拜登」、「所以說政治人物道德操守很重要，不然他們好像也沒其他長處可以被要求」。

▲▼ 。（圖／于美人臉書）

▲于美人臉書發文，引發許多網友共鳴！（圖／于美人臉書）

其中，許多網友聯想到最近政壇上發生的論文抄襲案，紛紛留言「反觀台灣，全黨在救一人」、「這件事突顯的是，在台灣當政治人物不一定要會做事，但一定要不要臉」、「所以拜登就很清楚的向某人示範到底什麼叫做知恥近乎勇」、「我們的候選人因被人發現抄襲而更勇往直前，打死不退」、「台灣政治史上，這次事件真的讓我開了眼界」、「這讓我想到美人之前發的文：摧毀一個國家不需要原子彈，只要允許學生作弊」。

根據維基百科指出，1987年9月，拜登被媒體爆料，在法學院就讀期間引用《福特漢姆法律評論》的一篇文章，卻沒有提供足夠的注釋，同年9月23日，拜登承認抄襲，並宣布退出選舉。拜登曾表示，他的候選人資格已經被過去的「不實陰影」所占據，事後拜登也被要求重修課程，並以高分通過。

事實上，于美人7月11日就曾在臉書PO出警世文，內容寫道，「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊，於是在這個國家病人死於這樣的醫生之手、建築物倒塌在這些工程師的手中、金錢在這些經濟學家和會計師手中五鬼搬運了、人民死於這樣的政客手中、正義在這樣的法官手中失去了.....」

于美人表示，為了確認這段話的出處，特地致電去請教一位在非洲待過20年的老師，該老師立刻傳照片給我，並答覆如下：「你問的這句名言就出於普勒多利亞大學，在南非約堡北方的普勒多利亞，是南非首都和行政中心，該校曾經一直保持世界百大名校多年！」

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